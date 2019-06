Radebeul

Ein Regentanz war sicher beim Pow Wow in Radebeul nicht dabei. Denn Manitu hat es mit den Besuchern der 28. Karl-May-Festtagen sehr gut gemeint. Bei blauem Himmel, strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen zogen wie bereits im vergangen Jahr erneut rund 30 000 Menschen in den Lößnitzgrund, um drei Tage lang ein großes Cowboy- und Indianerfest zu feiern.

Zur Galerie Der Radebeuler Lößnitzgrund verwandelte sich für drei Tage in den Wilden Westen. Die Besucher feierten ein großes Fest für die ganze Familie.

Die Organisatoren stellten wieder ein Programm für die ganze Familie auf die Beine. Bei über 50 Veranstaltungen war für jeden Geschmack etwas dabei. Erwachsene konnten zu Country und Folk tanzen – beispielsweise zu der Band „Kevin Cash and The Cattlemen“, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum feiert. Groß und Klein lauschten Märchen aus dem Orient sowie vom Balkan und sahen türkisches Schattentheater von Hüseyin Kücük. Kinder gingen als Goldschürfer auf Nuggetsuche im Lößnitzbach. Ein besonderes Spektakel war für sie der Nonsense, den Halunke Locci (gespielt von Franz Lasch) mit seinen Kumpanen in der Westernstadt „Little Tombstone“ bot. Dort stiegen sowohl Cowboys als auch Cowgirls in den Ring. Bei ihren spaßigen Kämpfen flog reichlich Stroh aus den Säcken, mit denen sie auf sich einschlugen.

Ein Publikumsmagnet war erneut die Präsentationen der indianischen Gäste am Veranstaltungsort „Kleine Feder“. Mit Vertretern des White Mountain Apache Tribe aus Arizona sangen und tanzten dort das erste Mal Apachen. Mit ihren Kriegstänzen veranschaulichten sie, dass sie sich als Nachfahren Geronimos verstehen, jenes Apachenhäuptlings, der im 19. Jahrhundert gegen die Besetzung seines Landes durch US-Truppen Widerstand leistete. Winnetou, Hauptheld in Karl Mays (1842-1912) Romanen , ist dagegen ein Geschöpf der Fantasie.

Vertreter der Oglala Lakota Nation aus South Dakota, ebenfalls ein indigener Stamm, der zum ersten Mal in Radebeul zu Besuch war, gaben mit Gesang und Tänzen nicht nur einen Einblick in ihre Kultur, sondern stießen auch nachdenkliche Töne an und berichteten davon, dass das Leben wirklicher Indianer nicht nur aus Spaß besteht. 80 Prozent ihres Stammes lebt in der Pine Ridge Reservation unterhalb der Armutsgrenze.

Höhepunkt der Festtage war die Sternreiterparade am Sonntagvormittag, bei der mehr als 200 Pferde über die Meißner Straße zogen. Thekla Stropp und Andrea Petereit bekamen dabei vom Winnetou (Michael Berndt-Cananá) der Landesbühnen eine indianische Friedenspfeife überreicht. Von Ihlow in Brandenburg über Plau am See ritten sie insgesamt 973 Kilometer nach Radebeul und legten damit den zweitweitesten Ritt in der Geschichte der Karl-May-Festtage zurück. Den Rekord aus dem Jahr 2012 mit 1320 Kilometer hält weiter Randy Helbig.

Von Silvio Kuhnert