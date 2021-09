Dresden

Sport statt Rausch: Zum sechsten Mal haben sich Reno Werner, Jörg Fischer und Roberto Füger für einen 300 Kilometer-Marathon aufgemacht, um auf das Thema Sucht aufmerksam zu machen. Unter dem Motto „Run and Gone“ joggen die drei Drogenaussteiger von Großrückerswalde nach Weißkeißel und schauen bei Suchtkliniken, Therapieeinrichtungen und Suchthilfeträgern vorbei. Am Dienstag legte das Trio einen Stopp am Standort Freiberger Straße der Radebeuler Sozialprojekte (Rasop) ein.

Hier kamen die drei Läufer mit Jugendlichen aus den therapeutisch-pädagogischen Wohngruppen der Rasop ins Gespräch. Eine von ihnen ist die 14-jährige Sarah, die eigentlich anders heißt. Seit drei Wochen lebt Sarah im „Haus Keulenberg“ bei Pulsnitz, um von Alkohol, Cannabis und Ecstasy loszukommen. Hier kann sie mit Therapeuten, Sozialarbeitern und Leidensgenossen über ihre psychischen Probleme sprechen und sich in kreativen Projekten und bei Sportprogrammen austoben. „Ich mag die Struktur hier“, sagt Sarah.

Wie Sarah zu den Drogen kam

Die Ursache für ihre Drogenprobleme sieht die gebürtige Pirnaerin in ihrer Familie. Ihr Vater habe sie bis zu ihrem 13. Lebensjahr geschlagen, während ihre Mutter sich nie wie eine richtige Mutter verhalten habe. Hinzu kamen Mobbing in der Schule, Konflikte mit Lehrern und der Tod einer engen Freundin. „Da habe ich dann irgendwann die Drogen für mich entdeckt“, sagt Sarah. Eineinhalb bis zwei Jahre will sie in der Wohngruppe der Rasop bleiben, in der Hoffnung, dass sie danach ohne Drogen auf eigenen Beinen stehen kann.

Für Reno Werner, der wegen seiner Suchterkrankung vor zwölf Jahren selbst bei der Rasop in ambulanter Betreuung war, geht es darum, zu helfen, „bevor das Kind in den Brunnen fällt“. Deshalb ging er mit seinem Team vom Verein „Run and Gone“ in diesem Jahr auch ins Geschwister-Scholl-Gymnasium in Freiberg, um mit Neuntklässlern über das Sucht zu sprechen. „Es ist enorm wichtig, dass wir bei Menschen in diesem Alter sensibel sind“, sagt der 38-Jährige. „Weil man dann vielleicht auch anfälliger für Drogen und Alkohol ist.“

Aufklärung müsse auf Augenhöhe stattfinden

Daneben müsse Suchtprävention unter Jugendlichen auf Augenhöhe stattfinden. „Wenn der Polizist einmal in den Unterricht kommt, die verschiedenen Drogen zeigt und sagt, du darfst das nicht, ist den Schülern nicht geholfen.“ Stattdessen sei es wichtig, dass Menschen auf die Jugendlichen zugehen, die „diesen elenden Weg“ der Drogensucht gegangen seien.

Wenn es für Prävention schon zu spät ist, geht es darum, Betroffenen wieder aus der Sucht herauszuhelfen. Hier kommen Akteure wie die Radebeuler Sozialprojekte ins Spiel, wo das Thema Bewegung auch eine wichtige Rolle spielt. Sie ermöglicht es den Jugendlichen, ihren Körper wieder zu spüren, Selbstbewusstsein zu entwickeln und den Gemeinschaftssinn zu stärken.

Laufen als Therapieform

Auch Reno Werner half das Laufen sprichwörtlich auf dem Weg aus der Sucht heraus. Obwohl er schon lange clean ist, ist er beim Sport geblieben. „Wenn ich heute mit meinem weißen Schäferhund joggen gehe, dann fühle ich mich lebendig“, sagt der Görlitzer.

Roberto Füger geht es genauso. Seit dem ersten Lauf im Jahr 2016 ist er zusammen mit Jörg Fischer und Reno Werner Teil des „Run and Gone“-Projekts. „Laufen macht mir den Kopf frei“, sagt der 38-Jährige. „Wenn man es regelmäßig macht, ist man irgendwann geerdeter und nichts bringt einen mehr so schnell aus der Ruhe.“ Beim Thema Suchtprävention sieht Füger jeden einzelnen von uns in der Pflicht. Anstatt Menschen, die Drogen nehmen oder genommen haben, mit Vorurteilen zu begegnen, sollte man seiner Meinung nach vom Schubladendenken wegkommen und sich selbstkritisch mit dem Thema befassen. Schließlich kenne fast jeder jemanden in seinem Freundes- oder Familienkreis, der ein Problem mit Alkohol oder anderen Drogen habe.

Von Laura Catoni