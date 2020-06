Rüstungen, Waffen und ein T-800 – Neue Ausstellung auf Festung Königstein

Königstein

Das Bedürfnis, sich zu schützen, gehört zu den menschlichen Grundkonstanten. Dabei sicherte sich der Mensch sowohl vor Artgenossen, die auf Beute oder gleich das ganze (Stammes-)Gebiet sannen, ebenso ab wie vor Unwettern oder wilden Tieren.

Die Zerstörungskraft der Feuerwaffen schließlich erzwang die Errichtung immer stärkerer Mauern. Festungen wie der Königstein in Sachsen, die Marienburg im Ordensland Preußen oder der Krak des Chevalier in Syrien entstanden, die doch irgendwann militärtechnisch völlig überholt waren. Der homo militans im homo sapiens ersann eben immer wieder neue Mittel und Wege, Schutzbauten zu überwinden, zu durchbrechen, zu untergraben oder zu überfliegen.

Über 200 Objekte und Bilder

„Faszination Festung“ lautet nun der Titel der neuen Dauerausstellung im Neuen Zeughaus auf dem Königstein. Dabei handelt es sich um ein Museum im Museum, denn das Neue Zeughaus ist eine Dependance des Militärhistorischen Museums Dresden der Bundeswehr. Das hat eine gewisse Tradition. Schon zu DDR-Zeiten präsentierte hier die NVA Militärgeschichte, vorzugsweise unter der Prämisse: „Die Erhöhung der Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft der Nationalen Volksarmee verlangt klassenbewusste Kämpfer, ... die moderne Führungsmittel, Bewaffnung und Technik beherrschen.“

„ Festung“ ist ein dehnbarer Begriff: Mal sprach man von schwimmenden, mal – so im Fall des amerikanischen Bombers Boeing B-17 – von „Fliegenden Festungen“. Mit über 200 Objekten und Bildern wird eine Kulturgeschichte befestigter Orte und Festungen präsentiert.

Manches Exponat ist sogar ausgesprochen ungewöhnlich. Spielt man im Eingangsbereich etwa „Hans guck in die Luft“, dann fällt der Blick in drei Metern Höhe links auf eine Ritterrüstung – und rechts auf das eiserne „Skelett“ eines T-800, eines Terminators also. Die Augen leuchten nicht rot, die Killermaschine ist also nicht in Betrieb. Billig zu haben war dieses Exponat nicht, wie die Kuratorin Katja Hartmann einräumte.

Das älteste Exponat ist ein Keulenkopf

In die Tasche griff man auch bei der Ritterrüstung. Aus konservatorischen Gründen war nicht daran zu denken, ein Original auszustellen. Also engagierte man extra einen Plattner, der eine Rüstung neu „zimmerte“. Grundbedingung: Der gesamte Harnisch war, so Hartmann, mit den damals im Mittelalter üblichen Mitteln anzufertigen. Die Rüstung steht nicht zuletzt „sinnbildlich für die Verletzlichkeit des menschlichen Körpers“, wie Thoralf Rauchfuß weiß: Er ist neben Hartmann der zweite Kurator der Schau, deren Grundkonzept auf Gorch Pieken zurückgeht, der mittlerweile in Diensten des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam steht.

Das älteste Exponat ist – als Leihgabe des Landesamtes für Archäologie – der Kopf einer Scheibenkeule. Sie ist gut 4500 Jahre alt und wurde in Pfaffendorf gefunden. „Anders als Speere oder Pfeil und Bogen waren Scheibenkeule nicht auch für die Jagd geeignet, sondern konnten einzig und allein dazu dienen, Menschen im Nahkampf zu töten“, wie Rauchfuß erklärte.

Thematisiert werden die oftmals verheerenden humanitären Folgen von Belagerungen von Festungen, ob nun Magdeburg im Dreißigjährigen Krieg oder von Paris im Zuge des Krieges 1870/71. Der Bogen wird bis ins Heute geschlagen, zur Bedrohung und Schutz deutscher Soldaten im Auslandseinsatz.

Heikle Themen werden nicht ausgespart

Im Fokus stehen insbesondere allerlei historische und moderne Angriffs- und Verteidigungswaffen. Darunter sind drei Kanonen, wie sie früher auf der Festung zur Armierung gehörten. „Die meisten Besucher verbinden mit der Festung Königsstein ja die Zeit August des Starken. Dabei war das Bollwerk nach der Reichseinigung ab 1871 auch ein Sperrfort des Deutschen Reiches“, wie Angelika Traube, Geschäftsführerin der Festung Königstein gGmbH, gestern erklärte.

Der Rundgang widmet sich Themenfeldern wie „Herrschaft und Burg“ oder auch „Religion und Burg“. Aufgegriffen werden aber auch Aspekte, die weit über den klassischen Festungskrieg hinausgehen. Da geht es um die Burgenromantik Ende des 19. Jahrhunderts, die König Ludwig II. von Bayern darauf verfallen ließ, Schloss Neuschwanstein zu errichten, das dann seinerseits Vorbild für die „ Cinderella Castles“ der Disney Worlds in Florida und Tokio war. Heikle Themen werden nicht ausgespart: weder die Tötung von Patienten auf der Pirnaer Festung Sonnenstein durch die Nationalsozialisten, noch das Grauen, das die Juden in der vom NS-Regime zum „Alters- und Vorzeigeghetto“ umfunktionierten Festung Theresienstadt erlebten.

Öffnungszeiten: 10 – 18 Uhr, nur in der Sommersaison von Mai bis Oktober.

Der Eintritt ist im Eintritt zur Festung Königstein eingeschlossen.

Von Christian Ruf