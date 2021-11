Rudolf Sendig: Visionär und Macher der sächsischen Hotelgeschichte

Ein Koch aus Dresden startete 1871 – vor 150 Jahren – in Bad Schandau eine beispiellose Karriere, die den Ort in der Sächsischen Schweiz nicht nur zur Kurstadt werden ließ, sondern auch in Dresden und im deutschen Hotelgewerbe bleibende Spuren hinterließ. Rudolf Sendig war der Sohn einer Dresdner Kaufmannsfamilie, deren Wurzeln bis 1695 zurückreichten und die auch königliche Hoflieferanten stellte.

Nicht zuletzt persönliche Eigenschaften Sendigs trugen zu dieser bemerkenswerten Entwicklung bei. So war er ein Hotelmanager mit Fantasie wie großen Visionen, er verfügte über einen ausgeprägten unternehmerischen Elan, aber auch Risikobereitschaft und Durchsetzungsvermögen waren für ihn charakteristisch.

Als weltgewandter Gentlemen-Hotelier zeichneten ihn große Kontaktfähigkeit und brillantes Redetalent aus. Nach kurzer Küchenpraxis übernahm er gemeinsam mit einem Partner zwei kleinere Hotels in Bad Schandau und gestaltete bereits 1876 eine Villa als Logierhaus „Königin Carola“.

Eigene Suite für König Albert

Mit der Heirat von Lucile Dorn, der Tochter des Hotels de Saxe-Besitzers in Dresden, hatte Sendig eine Kameradin an der Seite, die alle Höhen und Tiefen seines Berufslebens engagiert begleitete. 1880 entstand die Villa „Quisisana“ als Sanatoriumshotel im Renaissancestil, heute noch als Parkhotel bestehend.

Da der Ruf von Sendigs Wirken nach Dresden gedrungen war, erschienen zur Eröffnung die Direktoren des Hotel Bellevue und des Palasthotel Weber. Das Haus verfügte auch über eine Suite für König Albert, der nicht nur anlässlich diverser Jagden hier Quartier nahm.

Zu den Visionen von einer Kurstadt gehörte für Rudolf Sendig eine gepflegte Parkpromenade, die er nach dem Vorbild exklusiver Bäder mit Portikus und Wandelhalle anlegen ließ. Das neu entstandene städtische Kur- und Badehaus wurde aus Mangel an Bewerbern von Sendig übernommen.

Als genialer Marketingcoup erwies sich 1884 eine Audienz bei der russischen Zarin, bei der er die Erlaubnis erhielt, russische Offiziere als Ehrengäste bei einer Nachkur nach dem Besuch der böhmischen Bäder kostenlos (!) zu betreuen.

Damit entstand die „Russische Villa“, die noch heute als Katholische Kapelle besteht. Den verliehenen Orden des Russischen Roten Kreuzes trug er stolz an der Brust. Seine Aktivitäten publizierte er wirkungsvoll und die vorliegenden Fremdenlisten von Bad Schandau dokumentieren eindrucksvoll die wachsende Zahl internationaler Kurgäste auch aus England oder etwa den USA.

Neue Visionen in Bad Schandau

Sendig hatte sich nicht nur in der Branche, sondern auch bei Investoren einen Namen gemacht und eröffnete als Generaldirektor das repräsentative „Continentalhotel“ in Berlin mit 200 Betten. Da sein Führungsstil aber Probleme mit den Investoren aufwarf, entschied er sich nach zwei Jahren, nach Bad Schandau umzuziehen.

Dort gab es noch viel zu tun: Sendig ließ durch Dresdner Architekten die „Königsvilla“ bauen und gründete einen Bauverein, der es sich zum Ziel machte, mit Neubauten und Sanierungen die Kuratmosphäre Schandaus zu verbessern. Seine Vision vom Bau einer Villenkolonie in Schandau-Ostra setzte er mit 17 komplett ausgestatteten Villen um.

Der besseren Erschließung diente der 1904 erbaute und noch heute genutzte elektrische Personenaufzug. Die Eröffnung zu Ostern drohte zu platzen, denn kein Schandauer wagte sich in den spektakulären Fahrkorb. Erst einige Taler Sendigs waren für eine Schandauerin überzeugendes Argument genug, die Sache mal auszuprobieren.

Rudolf Sendig beglich maßgeblich die Rechnungen, die beim Bau des Aufzugs in Bad Schandau anfielen. Quelle: Picasa

1892 gab Sendig die „Frühlingsblätter“ als Werbeträger für die Sächsische Schweiz heraus und holte viele bedeutende Veranstaltungen nach Bad Schandau. In Aner­kennung seines bedeutenden Wirkens für die Entwicklung zur international bekannten Kurstadt wurde Rudolf Sendig Ehrenbürger des Ortes und bedankte sich mit einem künstlerisch gestalteten Brunnen auf dem Markt.

Ein kühler Rechner war Rudolf Sendig eher nicht

Manche der großartigen Ideen Sendigs waren allerdings auch hochspekulativ und gehörten ein bisschen zu sehr in die Kategorie „Luftschloss“. Das lässt sich sowohl für ei­nen geplanten „Weltsportplatz“ wie auch einen Flugplatz in Ostrau konstatieren, wofür Sendig große Grundstücksflächen ankaufte, die sich nicht amortisierten.

Was Dresden angeht, ist zu vermelden, dass Sendig hier bereits 1891 das Angebot unterbreitet wurde, die Leitung des palastartigen imponierenden Hotels „Europäischer Hof“ in der Prager Straße zu übernehmen. Die Nobelherberge konnte sich sowohl hinsichtlich des Komforts wie auch der technischen Ausstattung und der Service-Qualität mit dem Hotel Bellevue messen und erlebte unter Sendigs Leitung noch mal einen bedeutenden Aufschwung.

Sendigs Credo lautete: „Hier ist der Gast keine Zimmernummer – hier ist er eine Persönlichkeit, deren Eigenart ihre Rechnung finden kann, in welcher Richtung auch immer es sei.“ Sendig verstand es nach Lage der Dinge schlichtweg vortrefflich, die Passion eines Hoteliers mit der Geschäftstüchtigkeit ei­nes Kaufmanns zu verbinden. Bei ihm verkehrten bedeutende Politiker, Künstler und Finanziers, was er als begnadeter Lobbyist zu nutzen wusste.

Aufnahme vom Großen Speisesaal in Rudolf Sendigs Hotel „Europäischer Hof“ in Dresden, einst gelegen an der Prager Straße, Ecke Sidonienstraße. Quelle: Picasa

Den Bau des „Neuen Sendig Hotels“ in Dresden und die Übernahme von Hotels in Nürnberg und Wiesbaden empfanden manche wie einen Bau- und Kaufrausch, aber die Gründerzeit bot dafür viele Voraussetzungen – und Sendig war kein kühler Rechner. Seine Frau Lucile sagte öfter: „Das können wir nicht, Rudolf“, worauf er antwortete: „Das können wir wohl, Lucile.“

Als 1913 Sendigs meist britische Geldgeber ausstiegen, führte dies zur verlustreichen Insolvenz von Sendigs Unternehmen in Bad Schandau. Er gab auch die Leitung der Hotels ab. Als dann sein Sohn im Ersten Weltkrieg fiel, starben auch seine Zukunftspläne und Sendig zog sich mit seiner Frau nach Bad Schandau zurück, wo er, noch immer vom deutschen Hotelgewerbe hoch geehrt, bis zum Lebensende mit seiner besseren Hälfte wohnte.

In Erinnerung an das Wirken Sendigs finden in Bad Schandau, wo noch diverse Bauten an ihn erinnern, immer wieder spezielle Führungen statt.

Von Manfred Wille