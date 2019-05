Pirna

Die Erleichterung war OB Klaus Peter-Hanke (parteilos) und den Vertretern von Investor Edeka deutlich ins Gesicht geschrieben, als sie den letzten Nagel in das symbolische Holzgebälk auf Pirnas größter Baustelle einschlugen. Der Rohbau für das Scheunenhof-Center in der Innenstadt steht. Am Montag wurde Richtfest gefeiert.

„Die Arbeiten liegen im Zeitplan, als Nächstes stehen der Innenausbau sowie die Fassadenverkleidung auf dem Programm“, berichtete Toni Kunze, Regionalleiter Expansion und Immobilien der Edeka Grundstücksgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thüringen mbH. Alle Arbeiten sind auf die geplante Eröffnung des Einkaufstempels im Jahr 2020 konzentriert.

Kunze begleitet das Projekt seit dem symbolisch ersten Baggerhub im Dezember 2013. Seither hatte er immer wieder mit Widrigkeiten zu kämpfen. So gestaltete sich die Suche nach Mietern schwierig. Umplanungen waren immer wieder die Folge. Die Lösung hat Investor Edeka mit einem für das Unternehmen völlig neuen Konzept gefunden: Auf dem Areal zwischen Bahnhof-, Robert-Koch- und Hospitalstraße und unter Einbeziehung des denkmalgeschützten historischen Scheunenhofs am Dohnaischen Platz errichtet die Lebensmittelkette ein innerstädtisches Einkaufszentrum, das als deutschlandweit erstes E-Center – mit rund 3100 Quadratmetern die größte Einzelhandelsverkaufsfläche in dem Objekt – Büros, Praxen und Wohnungen unter einem Dach vereint.

Vor knapp mehr als einem Jahr hätte wohl niemand geglaubt, dass nun Zimmerleute im Beisein zahlreicher Lokalprominenz am Gebäude die Richtkrone emporziehen konnten. Denn als im Frühjahr 2017 die Bagger mit dem Aushub der Baugruppe begannen, lief diese rasch mit Grundwasser voll. Ein großer Teich hat sich mitten in der Innenstadt gebildet. Baustillstand war die Folge. Der Bauherr musste nach einer technischen Lösung suchen, wie er dem Wasserproblem Herr werde.

So musste die Abdichtung der geplanten Tiefgarage vollständig umgeplant werden. Gemeinsam mit dem Architekturbüro und den Fachplanern wurde eine mittels Bohrpfählen rückverankerte „Weiße Wanne“ als Lösung gefunden.

Nach Ostern voriges Jahres begann die dafür notwendige Absenkung bzw. das Abpumpen des Grundwasserspiegels über extra dafür gebohrte Brunnen. Danach begann die Gründung mittels Bohrpfählen und Fundamenten begonnen werden. Anfang Oktober 2018 konnte dann endlich die Grundsteinlegung für das rund 25 Millionen Euro teure Vorhaben erfolgen.

Seither nahm das Gebäude sichtbar Gestalt an. Im Untergeschoss des neuen Einkaufszentrums werden 225 Pkw-Stellplätze geschaffen; im Erdgeschoss ziehen neben dem E-Center, das reichlich 30 000 Artikel im Sortiment haben wird, sechs weitere Geschäfte ein. Im Gespräch sind derzeit ein Optiker, eine Apotheke, ein Modegeschäft sowie ein Drogeriemarkt. In den oberen Geschossen entstehen Büros, Praxen sowie 65 Appartements für betreutes Wohnen, die künftig „Die Johanniter“ als Generalmieter betreuen. Insgesamt entstehen rund 6700 Quadratmeter Einzelhandelsfläche. Hinzu kommen circa 1200 Quadratmeter Bürofläche sowie etwa 2800 Quadratmeter Wohnraum.

Der denkmalgeschützte Scheunenhof ist an den Neubau angegliedert und wird saniert. Die Bauherren wollen im historischen Gebäude einen Gastronomiebereich mit großem Café und Terrasse entstehen lassen. Bei der Gestaltung der Fassade des Centers lassen sich die Planer von den Gesteinsformationen der benachbarten Sächsischen Schweiz inspirieren.

Von Silvio Kuhnert