Geschäfte laufen gut: Novus Air aus Weinböhla plant modernen Neubau

Weinböhla/Coswig

Mit Luftfilter- und Entstaubungstechnik auf Wachstumskurs – so lässt sich kurz die Erfolgsgeschichte der in Weinböhla ansässigen Firma Novus Air beschreiben. Da der jetzige Betriebsstandort im Ortszentrum zu klein geworden ist, entsteht auf dem ehemaligen Gelände der Elektrowärme Sörnewitz (EWS) der neue Firmensitz. Seit Mittwoch weht die Richtkrone über dem Rohbau direkt neben dem Sportplatz des SV Motor Sörnewitz am Kahlhügelweg.

Die Fertigstellung der Montagehalle ist für Ende Mai dieses Jahres geplant, der Verwaltungsbau wird etwa zwei Monate später bezugsfertig sein. Derzeit laufe alles nach Plan, berichtete Christian Jakschik, Geschäftsführer der ULT Gruppe, die seit 2017 zu 80 Prozent an dem Familienunternehmen beteiligt ist und die das neue Firmengebäude baut. Auch die Baukosten liegen bislang im anvisierten Rahmen. Rund 2,6 Millionen Euro sind für die Errichtung des Bauwerks samt Gestaltung der Außenanlagen veranschlagt. Mit dem Bau beauftragt ist Freyler Industriebau Riesa.

Großes Platzproblem in der Betriebsstätte

2007 nahm die Novus Air GmbH ihre Tätigkeit auf. „Zuerst stellten wir belüftete Sportgarderobenschränke her“, erinnert sich Prokuristin Yvonne Drabner. Zwei Jahre später spezialisierte sich der momentan noch am Zaschendorfer Weg befindliche Betrieb auf die Herstellung von Absaug- und Entstaubungsanlagen. Vor allem in Industriebereichen, wo geschweißt wird, kommen ihre Anlagen zum Einsatz, um Feinstaubpartikel aus der Raumluft zu filtern. „Saubere Luft liegt uns am Herzen“, lautet das Motto des Familienunternehmens.

In der Betriebstätte am Zaschendorfer Weg, in die Novus Air nur eingemietet ist, herrscht ein großes Platzproblem. Rund 600 Quadratmeter Produktionsfläche stehen dort für den 14 Mitarbeiter zählenden Betrieb zur Verfügung. „Wir verdoppeln uns fast auf 1125 Quadratmeter“, informiert Dabner. Die Bürofläche wächst von 80 auf rund 500 Quadratmeter. Perspektivisch möchte Novus Air seine Mitarbeiterzahl am neuen Standort auf 20 erweitern. Für den Fall einer späteren Vergrößerung ist bereits ein angrenzendes Grundstück reserviert.

Jahresumsatz betrug 2019 fast 3,8 Millionen Euro

Am neuen Standort soll insbesondere der Airtower in unterschiedlichen Dimensionen montiert werden. Hierbei handelt es sich um das Zugpferd des Unternehmens. Das selbstentwickelte Gerät saugt leise und energieeffizient die mit Rauch, Staub oder Spänen verunreinigte Luft ein und gibt sie gereinigt wieder in Bodennähe und ohne merklichen Luftzug ab. Über 1000 Stück sind in Weinböhla bereits entstanden. Der Jahresumsatz betrug vergangenes Jahr fast 3,8 Millionen Euro.

Auf der rund 17 Hektar großen Industriebrache der einstigen Elektrowärme Sörnewitz hat die Stadt Coswig nach der Altlastensanierung ein Gewerbegebiet entwickelt. Zwei Grundstücke mit Flächen von 10 000 und 12 000 Quadratmeter sind noch frei.

Von Silvio Kuhnert