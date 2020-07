Rathen

Jetzt sind die Familien mit Kindern dran. Mit Beginn der Sommerferien haben ihnen die Landesbühnen Sachsen „Pettersson und Findus“ auf die Bühne in Rathen gebracht. Es war die erste Premiere im grünen Theaterzelt unweit des S-Bahnhofes, das vorübergehend die Felsenbühne ersetzt, die in den nächsten zwei Jahren in Ordnung gebracht werden muss.

Die Bilderbuchvorlage des 74-jährigen schwedischen Zeichners und Autors Sven Nordqvist besitzt originellen Charakter, Tiefe, ist frei von Süßlichkeit und dennoch populär. Die Figuren daraus können die jungen Zuschauer gut wiedererkennen: Pettersson schlurft als genau dieser alte Mann mit ergrautem Vollbart, Brille und zerbeultem braunem Hut über eine Szene, die mit den nötigsten Requisiten einfach und übersichtlich aufgebaut ist. Sein Kater Findus trägt diese grün gestreifte Hose, die ihm mehrere Nummern zu groß ist.

Zwei Geschichten werden auf der Bühne zusammengefasst

Aber die Inszenierung in der Regie von Steffen Pietsch setzt eigene Akzente, unter anderem mit gelungenen Gesangs- und Tanzeinlagen. Dagmar Leding hat in ihrer Bühnenfassung von kindgerechten 50 Minuten Länge zwei Geschichten zusammengefasst: „Eine Geburtstagstorte für die Katze“ – mit der wurde Nordqvist 1984 bekannt – und „Ein Feuerwerk für den Fuchs“. Wir erleben sie als zwei Tage hintereinander, von morgens bis abends – und zwar recht turbulente.

Findus soll seine Pfannkuchentorte bekommen, was als lebhafter Suchwettbewerb nach den Zutaten gleich zu Beginn das Geschehen ordentlich in Fahrt bringt. Dreimal im Jahr hat er Geburtstag, der Glückspilz. Da werden Kinderträume wahr. Pettersson sollte also Routine beim Backen haben. Aber so einfach ist die Sache dann doch nicht. Jürgen Haase spielt den Mann als sympathischen Kauz, der ein wenig langsam ist, sorgsam auf Ordnung bedacht, gegen den sich dann aber die Dinge verschwören. Immer wenn er loslegen will, fehlt irgendwas.

Diesmal ist es Mehl, das alle ist. Was kein Problem sein sollte, er kann’s ja im Dorfladen kaufen. Aber der Vorderreifen seines Fahrrads hat einen Platten. Um an die Luftpumpe im Schuppen zu gelangen, müsste er an den Schlüssel kommen. Aber es ist vertrackter als gedacht. Eins kommt zum anderen, bis es in einem Stierkampf gipfelt, dramatisch in Szene gesetzt als American-Football-Großereignis. Franz Gnauck – in Doppelrolle gibt er auch den mürrisch-misstrauischen Gustavsson mit Jagdflinte – darf hier, den Kopf mit behörntem rotem Helm gesenkt, als Stier über die Bretter fegen.

Ein gefährlicher Gegner. Nicht aber für den findigen Findus. Wie Annika Gerber (im Wechsel besetzt mit Nathalie Reißmann) das vorlaute und gewitzte Tier mit geschmeidig fließenden Bewegungen darstellt, ist eine Augenweide. Bis in die kleinste Geste hat sie das durchgestaltet – das wird bei ihr zum Tanztheater vom Feinsten. Äußerst wendig schickt sie den Stier hinter die Kulissen ins Aus, wofür es denn auch den ersten begeisterten Szenenapplaus gibt.

Für den Fuchs findet Pettersson eine unblutige Lösung

Allerliebst sind auch Saskia Fleischmann, Nathalie Reißmann und Josephine Rab als äußerst komisches, aufgeregt gackerndes Hühnertrio. In einer schönen Szene gönnen sie sich ein paar Likörchen und albern kichernd herum. Kater Findus bringt die drei mit seinen ständigen Streichen zur Weißglut.

Doch dann ist er wieder auf ihre Hilfe angewiesen. Erst müssen sie flink Eier legen, weil sich der schusslige Pettersson erschöpft in den Korb gesetzt und Rührei produziert hat. Im zweiten Teil müssen sie gar Federn opfern, um dem räuberischen Fuchs eine Lehre zu erteilen, den Sandra Naleppa mal gefährlich schleichend und verschlagen, dann hinkend darstellt.

Es sind schon knifflige Aufgaben, die da zu lösen sind: Die aufgeregten Hühner, in Todesangst bis zur Ohnmacht, müssen geschützt werden. Aber den Fuchs vom gnadenlosen Gustavsson abknallen lassen will Findus auch nicht. Tüftler Pettersson findet eine bessere, unblutige Lösung. Bei der werden die jungen Zuschauer mit viel Krach und Knallerei aufs Ende hin noch mal ordentlich in Aufregung versetzt. Aber es ist ein gutes. Und so gibt es verdient kräftigen Applaus für eine einfallsreiche, erfrischend muntere Vorstellung, bei der auch viel gelacht werden kann.

weitere Vorstellungen: 21.7., 5.,6., 9.8. in Rathen, 1. und 2.8. in Dresden, Konzertplatz Weißer Hirsch

www.landesbuehnen-sachsen.de

Von Tomas Gärtner