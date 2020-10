Rettungshunde trainieren in der Sächsischen Schweiz

Königsstein

Am Wochenende übten Rettungshundestaffeln in der Sächsischen Schweiz in schwierigem Gelände. Die Hundestaffeln des ASB Dresden, Ostthüringen, Chemnitz und Salzgitter trainierten gemeinsam in der Nähe des ehemaligen Wismut-Bergbaugeländes bei Leupoldishain. Bei der realitätsnahen Übung am Sonnabend waren 19 Rettungshundeführer sowie 18 Vierbeiner im Wald-Felsgebiet nahe dem Aussichtspunkt Franzosensprung im Einsatz.

Im dunkeln verirrt? Der Hund hilft

„Unsere Hunde werden in der Flächensuche ausgebildet“, erklärt Isabell Graichen, Ausbildungsleiterin vom ASB Dresden. Die Hundestaffeln würden oft zusammen trainieren und seien auch gemeinsam zu Einsätzen unterwegs.

Suchaktionen werden zum Beispiel notwendig, wenn Wanderer sich verlaufen, von der Dunkelheit überrascht werden oder wegen gesundheitlicher Probleme nicht weiterkommen. Bei sehr unübersichtlichen und zu Fuß schwierig begehbaren Suchen werden zur Unterstützung Rettungshunde angefordert.

Bei der Flächensuche sucht der Hund ein festgelegtes Gebiet, beispielsweise ein Waldstück, nach menschlicher Witterung ab. Findet der Hund die vermisste Person, zeigt er dies seinem Hundeführer an. Bei der Übung beweist die sechsjährige Hundedame Luna ihr Können und findet den (gespielt) Verletzten Alexander Gerlach. Die Hündin bellt so lange, bis der Hundeführer bei ihr ist.

„Die Hunde sind unersetzliche Helfer, wenn Menschen in unübersichtlichen Wäldern vermisst werden“, so Herrchen Dirk Strauß vom ASB Ostthüringen. Mit seinem Australian Shepard absolvierte er in Thüringen und Sachsen 2020 schon über 30 Einsätze.

Die Vierbeiner haben die unterschiedlichsten Charaktere. Die Hunde sollen lebhaft, aber gehorsam und freundlich gegenüber Menschen und Artgenossen sein. Die Rasse spielt keine Rolle.

Wir findet der Führer den Hund wieder?

Allyn Große vom ASB Chemnitz ist mit der Mischlingshündin Mia vor Ort. Den Hund hatte sie mit einem halben Jahr aus einem rumänischen Tierheim geholt. Jetzt ist die Hündin fünf Jahre alt. „Rettungshund und Hundeführer sind immer ein eingeschworenes Team“, so Allyn Große. Sie weiß, dass sie sich auf Mia blind verlassen kann. „Die Rettungshundeausbildung ist eine tolle Möglichkeit zur Auslastung des Hundes, während man gleichzeitig einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Es macht viel Spaß, ist aber auch mit einem hohen Zeitaufwand durch Trainings und Ausbildungen verbunden“ so Große.

Die Suchhunde sind mit Kenndecke und Signalglöckchen und Positionslicht gekennzeichnet, damit sie selbst schnell gefunden werden können. „Gerade im Dunkeln benötigen wir die Glöckchen, um den Wegen der Tiere zu folgen“, erläutert Nadine Kleiber vom ASB Dresden. Der Geruchssinn eines Hundes ist etwa eine Million Mal besser als der eines Menschen. Diese besondere Fähigkeit ermöglicht es den vierbeinigen Rettern, zuverlässig menschliche Witterung aufzuspüren und somit Leben zu retten.

Im Einsatz bewältigt ein Suchhund bis zu 15 Hektar. Das entspricht etwa der Fläche von 21 Fußballfeldern. Ausbildungsleiterin Isabell Graichen betont: „Unsere Arbeit ist rein ehrenamtlich.“ Was aber alle auszeichne, sei eine Kombination aus Hundevernarrtheit und Helfersyndrom.

Von Mike Jäger