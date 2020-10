Sebnitz/Bad Schandau

Die freiwilligen Retter der Bergwacht-Alarmgruppen Bad Schandau und Sebnitz waren vergangene Woche wieder sehr gefordert. Denn durch das hohe Besucheraufkommen in der Sächsischen Schweiz kommt es immer wieder zu Wander- und Kletterunfällen. Allein die Alarmgruppen melden derzeit 57 Einsätze, dabei sind die Dienste an den Wochenenden, wenn die Wachen im Bielatal und Rathen besetzt sind, noch nicht eingerechnet. Dieses Jahr werden es wohl rund 100 Einsätze werden.

Acht Meter in die Tiefe

Am Sonnabend wurden die Mitglieder der Alarmgruppe, die normalerweise 9 Uhr ihren Hüttendienst antreten, schon 8 Uhr zu Hilfe gerufen. Eine junge Frau war auf der Steiganlage durch die „Wilde Hölle“ in den Affensteinen nach einem Fehltritt auf einem glitschig-moosigen Felsen abgerutscht und rund acht Meter in die Tiefe auf Felsblöcke gestürzt. Die zuerst eintreffende Bereitschaft Bad Schandau lotste den Rettungsdienst vor Ort und übernahm die Erstversorgung, die dann der Bergwacht-Arzt, der später mit der nachfolgenden Bereitschaft Sebnitz eintraf, fortführte.

Anzeige

Sieben Minuten vom „Elbi“ bis Dresden

Aufgrund der schweren Verletzungen wurde Rettungshubschrauber Christoph 62 von der DRF-Station in Bautzen angefordert und so konnte die Patientin aus dem Felskessel der „Wilden Hölle“ per Windenrettung herausgeholt werden. Das Verladen in den Hubschrauber geschieht im Flug. Nachdem der Hubschrauber mit der verunglückten Frau an Bord genügend Abstand zur Felsenkulisse hatte, nahm er Fahrt auf. Sieben Minuten später landete Christoph 62 auf dem Dach einer Dresdner Klinik.

Das war zwar der schwerwiegendste, aber nicht der einzige Einsatz in der vergangenen Woche. Bereits am Mittwoch und am Donnerstag absolvierte die Alarmgruppe insgesamt vier Einsätze. Am Sonnabend musste die Hüttendienstmannschaft aus Rathen zu drei Einsätzen in Rathen, Schmilka und im Brandgebiet ausrücken.

Ehrenamtler kommen an Belastungsgrenze

Die ehrenamtlich tätigen Bergwächtler kommen damit auch immer mehr an ihre Belastungsgrenze. Vor allem personell unter der Woche, wo sich die Verfügbarkeit auf eine Handvoll Kameraden reduziert. Die Wochenendabsicherung von den Wachen Bielatal und Rathen wird aufgrund ihrer dezentralen Lage und nicht mehr zeitgemäßen Ausstattung auch immer mehr zur Herausforderung. Hier ist vermehrt die Politik gefordert, um einerseits die gesetzlichen Grundlagen und andererseits die strukturellen und technischen Möglichkeiten – Standort und Ausstattung der Rettungswachen der Bergwacht – zu schaffen.

Im Gespräch mit Sachsens Ministerpräsident Kretschmer am 4. Februar dieses Jahres in Bad Schandau wurden dazu erste Signale gesetzt. Zeitgleich zugesagte Organisationsgespräche durch den Landrat kamen bisher aber nicht zustande.

Von Marko Förster