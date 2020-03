Pirna

Auf Grund einer Störung an der Fernwärmeleitung ist die Reutlinger Straße in Pirna voraussichtlich bis zum 20. März voll gesperrt. Die Baustelle zur Reparatur wurde im Bereich der Reutlinger Straße 25 eingerichtet. Dort besteht den Stadtwerken zufolge ab sofort Parkverbot. Am Wendehammer auf der Reutlinger Straße wurden Halteverbotsbereiche für den Busverkehr eingerichtet.

Von der Krietzschwitzer Straße aus wird die Reutlinger Straße zur Sackgasse und ist nur bis zur Baustelle offen. Die Boleslawicer Straße und der Meller Weg sind zurzeit nur über die Deciner Straße erreichbar. Die Versorgung mit Fernwärme und Warmwasser ist vorerst nicht betroffen. Am Tag der Reparatur wird es allerdings zu Einschränkungen bei der Wärmeversorgung kommen.

Von DNN