Königstein

Am 27. Juli 1619 weihte der sächsische Kurfürst Johann Georg I. die zu einem Jagdschloss umgebaute Georgenburg auf der Festung Königstein feierlich ein. Seit diesem Tag trägt die ehemals böhmische Königsburg ihren heutigen Namen. Anlässlich des 400-jährigen Jubiläums des Umbaus veranstaltet die Betreibergesellschaft, die Festung Königstein gGmbH“ ein Renaissance-Fest.

„Noch nie zuvor haben wir so viel Aufwand in ein einmaliges Fest gesteckt“, sagt Geschäftsführerin Angelika Taube. Das Fest am Sonnabend, 27. Juli, ist laut Veranstaltern der „Höhepunkt im diesjährigen Veranstaltungskalender der Bergfestung“: Programmpunkte mit Künstlern, Musikern, Schauspielern, Tänzerinnen und Fechtmeistern sollen die Besucher wieder in den Hofstaat aus dem 17. Jahrhundert zurückversetzen. Mehr als 60 darstellende Schauspieler gestalten in Verkleidung einen Rundgang auf dem Plateau der Festung.

Der Eintritt zum Fest kostet zwölf Euro (ermäßigt neun Euro). Karten für das Abschlusskonzert am Abend gibt es ab 29 Euro aufwärts.

Von Aaron Wörz