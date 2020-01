Realisierungskonzept für Industriepark Oberelbe liegt vor

Pirna

Zu dem geplanten Großgewerbegebiet „ Industriepark Oberelbe“ (IPO) liegt nun das Realisierungskonzept vor. Diesen will auf rund 140 Hektar entlang des Autobahnzubringers B 172a der von den Städten Pirna, Heidenau und Dohna gegründete IPO-Zweckverband entwickeln. Für die jetzt vorliegende Studie ließ dieser von Fachplanern unter anderem die verkehrliche und technische Erschließung, die erforderliche Modellierung des Geländes, Lärmschutz sowie die Auswirkungen auf Kaltluftströme und den Regenwasserabfluss untersuchen. Die DNN stellen wichtige Punkte der Untersuchung vor.

Wie wird sich das Verkehrsaufkommen verändern?

Für das Realisierungskonzept haben zehn Fachbüros Gutachten geliefert. Die Verkehrsplaner erstellten mehrere Prognosen für das Jahr 2030 zum Verkehrsaufkommen. In ihrer Vorzugsvariante gehen sie von einem Anstieg um rund 12 200 Kraftfahrzeuge pro Tag mit einem Schwerlastanteil von 19 Prozent aus.

Zum Vergleich: Bei der letzten Verkehrszählung des Freistaates Sachsen aus dem Jahr 2015 rollten im Schnitt rund 22 500 Kraftfahrzeuge innerhalb von 24 Stunden über die B 172a. Für ihre Prognose legten die Verkehrsplaner folgendes Szenario zugrunde: Der IPO ist mit Betrieben voll ausgelastet, bei denen 50 Arbeitskräfte pro Hektar beziehungsweise insgesamt 7000 Arbeitnehmer in Lohn und Brot stehen. Zudem steuern mehrmals am Tag Buslinien aus den drei Städten den Gewerbepark an.

Wie kommen Laster in den IPO und von dort wieder weg?

Der Schwerlastverkehr soll primär von der Autobahn 17 aus den Industriepark erreichen. Für die geplante IPO-Fläche auf Dohnaer Flur existiert bereits die notwendige Verkehrsinfrastruktur. Denn sie liegt direkt gegenüber dem bestehenden Gewerbegebiet an der Reppchenstraße – und die Autobahnanschlussstelle somit quasi vor der Haustür.

Für die Erreichbarkeit der Heidenauer Gewerbeparkfläche bei Großsedlitz und der von Pirna am Feistenberg wird eine neue Auf- und Abfahrt zum Autobahnzubringer geschaffen, und zwar bei der Unterführung der Straße zum Dohnaer Ortsteil Krebs. Kreisstraße und Brücke werden um 18,5 Meter verbreitert. Rampen führen in Rautenform an beiden Seiten auf die Bundesstraße. Ampeln regeln an den beiden Kreuzungspunkten der Auf- und Abfahrten mit der Kreisstraße den Verkehr. Diese wiederum wird verlegt und führt durch den südlichen IPO-Teil auf Pirnaer Flur. Der Verkehr zum Heidenauer IPO-Bereich rollt über die Dippoldiswalder Straße.

Wird die Sichtachse des Barockgartens gestört?

Eine zentrale Frage ist, inwieweit der neue Knotenpunkt und die Ampeln die Sichtachse des Barockgartens Großsedlitz in Richtung Seidewitztal stören werden. Doch das ist nicht der Fall. Die Kreisstraße nach Krebs liegt schon jetzt in einer Senke. Der künftige Knoten befindet sich zudem östlich und somit außerhalb der Sichtschneise gen Zuschendorf.

Erhält der Gewerbepark einen eigenen Gleisanschluss?

Auch diese Frage verneint die mit der Erarbeitung des Realisierungskonzepts beauftragte Diplom-Ingenieurin Martina Kasparetz-Kuhlmann. Der Bau eines direkten Gleisanschlusses ist zu teuer.

Was wird für den Lärmschutz unternommen?

Neben den gesetzlichen Vorgaben werden für alle Teilflächen Grenzwerte festgelegt, die Bestandteil des Bebauungsplanes werden. Auf dem Areal zur Stadt Dohna hin dürfen beispielsweise 50 Dezibel am Tag und 45 in der Nacht sowie in Höhe Teichweg am Neubrunnenweg in Großsedlitz 52 Dezibel am Tag und 45 in der Nacht nicht überschritten werden. Maximal sind Lärmpegel von 68 Dezibel am Tag und 53 in der Nacht auf zwei Flächen erlaubt. Diese liegen nördlich der B 172a am neuen Knotenpunkt.

Beeinflusst der IPO die Kaltluftzufuhr von Dohna und Pirna ?

Nein, sagen die Gutachter. Große Kaltluftzuflüsse erreichen die Burgstadt und die Sandstein-Stadt über das Müglitz- oder das Seidewitztal. In den Entstehungsgebieten rund um den IPO steigen die vollausgebildeten Kaltluftschichten in 50 bis 70 Meter Höhe auf und können so die künftigen Industriebetriebe ohne Probleme überströmen.

Erhöht die Flächenversiegelung die Flutgefahr?

Eine weitere Befürchtung ist, dass es wegen der versiegelten Flächen bei Starkregen in Krebs oder im Seidewitztal öfter zu Überschwemmungen kommen kann. Aber: Es gibt ein Verschlechterungsverbot. Durch die Geländeneumodellierung und Bebauung darf sich die Situation gegenüber dem jetzigen Ist-Zustand in dem beispielsweise in den Jahren 2010 und 2013 von Sturzfluten betroffenen Gebieten nicht verschlechtern. Zum Auffangen von Regenwasser wird unter anderem ein System von Rückhaltebecken und Versickerungsflächen geschaffen.

Wie geht es jetzt weiter?

Im Frühjahr beginnt eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Das komplette Realisierungskonzept sowie eine Kurzform gibt es im Internet unter www.zv-ipo.de.

