Raub, Körperverletzung und Freiheitsberaubung: Wildwest in Lommatzsch

Lommatzsch

„Ich hielt die für nicht ganz zurechnungsfähig, aber gefährlich. Ich hatte Angst um mein Leben“ sagte am Dienstag ein 35-Jähriger im Dresdner Landgericht. Der Mann war in seiner eigenen Wohnung in Lommatzsch von drei jungen Männern überfallen worden. Der Grund: Er hatte eine Wohnung an einen Mann vermietet, mit dem einer aus dem Trio Zoff hatte.

Opfer und Täter kannten sich nicht, aber die drei hinterließen ihre DNA auf ausgetrunkenen Bierflaschen – sehr praktisch für die Polizei. Nun stehen Sebastian S., Alexander F. und Marwin W. wegen schweren Raubes, schwerer räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung vor Gericht.

„Besoffen“ als Entschuldigung für alles

Eine verquere Geschichte: Ein André soll irgendwie die Möbel von Sebastian S. aus dessen Wohnung geräumt haben. Also beschloss man, die Möbel zurückzuholen. Den Mann trafen sie nicht an, der saß im Knast. Also klingelten sie nachts dessen Vermieter raus. Statt einer Begrüßung schlug ihm Sebastian S. laut Anklage mehrmals die Faust ins Gesicht, prügelte auf ihn ein, und die Kumpels mischten aus Sympathie mit. Das Opfer wurde geschlagen, getreten, gewürgt, beklaut und mit einer Spaltaxt bedroht.

Dann forderten sie die Herausgabe der Möbel. Sie zwangen den 35-Jährigen, die Möbel mit ihnen runterzutragen, zur Wohnung von S. zu fahren und dort hochzutragen. Aus Angst tat er das. Laut Anklage fuhren sie mit ihm dann nach Tschechien, um dessen Auto zu verkaufen, kehrten aber um und ließen ihn nach acht Stunden frei – mit der Drohung: Es gibt Ärger, wenn er zur Polizei geht.

Die Angeklagten hatten kollektiven Gedächtnisschwund: „Wees’sch ni“, „keene Ahnung“ und „war’n betrunken“, sagten sie mantramäßig. „Besoffen“ als Entschuldigung für alles. Im Übrigen sei das anders und sie eigentlich nett gewesen. Man habe die „besseren Argumente gehabt“. Bessere nicht, aber schlagende. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von ml