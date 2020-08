Rathen/Dresden

Die Felsenburg Neurathen in der Sächsischen Schweiz, der Zwinger und das Residenzschloss in Dresden sind derzeit auf den ersten Plätzen der beliebtesten Burgen und Schlösser in ganz Deutschland vertreten. Das geht aus einem Ranking des unabhängigen Verbraucherportals Testberichte.de hervor.

Das Portal wertete eigenen Angaben zufolge über eine Millionen Google-Rezensionen zu mehr als 1 000 Burgen und Schlössern aus, stellte die Ergebnisse in einer Tabelle zusammen. Die Felsenburg Neurathen belegt demnach den ersten Platz. Die Besucher verwendeten laut Testberichte.de häufig das Wort „phantastisch“.

Dresdner Zwinger das bestbewertete Schloss

Dabei beziehen sie sich sowohl „auf die tollkühn an steilen Felsenwänden im 12. Jahrhundert errichtete Burg beziehungsweise deren Reste“, als auch auf die Ausblicke vom Rundweg aus. Einige Google-Nutzer sprechen gar von einem „der schönsten Orte in Deutschland“.

Der zweite Platz geht an die Burgruine Waldeck im bayrischen Tirschenreuth, gefolgt von der Ruine Achalm im baden-württembergischen Reutlingen.

Das bestbewertete Schloss ist der Zwinger, im gesamten Ranking belegt der barocke Prachtbau den vierten Platz. Besonders der Innenhof hat es den Besuchern angetan. Auch das Residenzschloss Dresden erfreut sich großer Beliebtheit, belegt es doch vor allem wegen des gelungenen Wiederaufbaus den achten Platz.

Der Zwingerinnenhof kommt bei den Besuchern gut an. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Dazwischen gliedert sich nur das Schweriner Schloss ein, der heutige Sitz des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern. Im Testberichte-Ranking belegt der Bau im Stil des Romatischen Historismus den sechsten Platz.

Zweitbeste Testergebnis jemals

Die letzten Plätze gehen an die Burg Arras im rheinland-pfälzischen Alf an der Mosel, Schloss Pudagla auf der Insel Usedom und Schloss Gartrop im nordrhein-westfälischen Hünxe. Die Kritik der Google-Nutzer reicht hier von zu hohen Eintrittspreisen über schlechten Gebäudezustand bis hin zu mangelhaftem Service.

Grundlage des Rankings von Testberichte.de waren Google-Rezensionen zu Burgen und Schlössern in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Bei gleichem Abschneiden zweier Burgen oder Schlösser gewichtete das Verbraucherportal nach der Anzahl der Bewertungen. Burgen und Schlösser, die etwa als Hotels oder Restaurants genutzt werden, sind im Ranking ebenfalls enthalten. „Es wird davon ausgegangen, dass der Burgen- beziehungsweise Schlosscharakter in den Bewertungen auch eine Rolle spielt“, heißt es seitens Testberichte.de.

Trotz etlicher Kritikpunkte sind die Besucher insgesamt mit den Burgern und Schlössern in Deutschland sehr zufrieden. Der Bewertungsschnitt liege bei 4,43 von möglichen fünf Sternen, teilt das Verbraucherportal mit. Das sei der zweithöchste, den Testberichte.de je gemessen habe.

Von Felix Franke