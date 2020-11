Radweg zwischen Kamenz und Pulsnitz: Kein baldiger Baustart in Sicht

Gelenau

Für den Bund der Steuerzahler ist der Bahnübergang am noch nicht vorhandenen Radweg entlang der S 95 zwischen Kamenz und Pulsnitz ein Unding. Bereits 2016 nahm ihn sein sächsischer Landesverband als „Schildbürgerstreich besonderer Art“ aufs Korn und monierte, dass das „für bis zu 700 000 Euro errichtete Bauwerk allein in der Landschaft“ stehe.

Jetzt, vier Jahre später, folgte mit der Aufnahme in das jährlich erscheinende „Schwarzbuch – Die öffentliche Verschwendung“ quasi der „Ritterschlag.“ Darin schreibt Thomas Meyer, der Präsident des Bundes der Steuerzahler Sachsen e.V., hinsichtlich des noch fehlenden Radwegs: „Bis heute ist das Bauprojekt in diesem Abschnitt nicht über das Planungsstadium hinausgekommen, obwohl der Bau des Radwegs in der Radverkehrskonzeption Sachsens hohe Priorität genießt. Einzig die automatische Schrankenanlage verrichtet seit Jahren unverdrossen ihren Dienst – und verursacht jährlich vierstellige Betriebs- und Wartungskosten.“

Der Bahnübergang ist gar nicht das Problem

Beim genaueren Lesen wird deutlich: Es ist gar nicht in erster Linie die Schrankenanlage, die den Unmut der Steuerwächter hervorruft. „Wir wollen nicht die Investition schlecht reden“, erklärt Thomas Meyer dann auch auf Nachfrage. „Viel mehr fordern wir dazu auf, dass nun endlich der Radweg gebaut wird, damit der Übergang nicht mehr sinnlos in der Landschaft steht.“ Denn immerhin habe es 2016 die Aussage gegeben, dass es 2017 „losgehen“ soll. „Umso erstaunter sind wir, dass auch 2020 noch nichts von dem Radweg zu sehen ist. Dabei haben wir extra noch einmal drei Jahre gewartet“, so Thomas Meyer. Es bestehe die Gefahr, dass die Schrankenanlage zur Investruine verkomme.

fWiederholt und zuletzt 2019 demonstrierten Radfahrer auf der S 95 für den Weiterbau des Radwegs aus Pulsnitz in Richtung Kamenz. Quelle: Uwe Menschner/Archiv

Und das Warten wird wohl noch einmal vier Jahre dauern, wenn nicht noch länger. Von einem nunmehr zügigen Baubeginn kann nämlich keine Rede sein, wie eine Nachfrage beim Landesamt für Straßen und Verkehr (Lasuv) ergab. Dessen Sprecherin Rosalie Stephan erklärt: „Die Genehmigungsunterlagen für den Planfeststellungsantrag werden vorbereitet. Da allerdings Mitte dieses Jahres für den Planungsbereich ein neues Trinkwasserschutzgebiet (Kamenz-Lückersdorf) per Verordnung ausgewiesen wurde, prüfen wir nun die Auswirkungen auf das bisherige Entwässerungskonzept. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Pläne noch einmal daran anpassen müssen.“ Damit ist ein neues Problem aufgetaucht, das vor vier Jahren überhaupt noch nicht abzusehen war.

Wohl weitere vier Jahre warten

Die Lasuv-Sprecherin führt weiter aus: „Sollte sich das bestätigen, könnte eine Antragstellung auf Baurecht bei der Landesdirektion Sachsen frühestens Ende 2021 erfolgen. Anschließend muss das Planfeststellungsverfahren absolviert werden. Sobald wir vollziehbares Baurecht erzielt haben, kann die Einordnung in das Bauprogramm erfolgen.“ Im Klartext: Das Verfahren kann frühestens Ende 2021, Anfang 2022 beginnen. Wer sich ein wenig mit Baurecht beschäftigt hat, weiß, dass sich so eine Planfeststellung hinziehen kann. Der genannte Zeithorizont von vier Jahren dürfte also eher noch im unteren Bereich des Möglichen liegen.

Doch warum wurde der Übergang bereits 2010 ausgebaut, als der Bau des Radwegs weit und breit noch nicht in Sicht war? Auch darauf gibt Rosalie Stephan vom Lasuv eine Auskunft: „Die Zusammenarbeit mit der Deutsche Bahn AG musste in einer Kreuzungsvereinbarung als separater Vorgang bearbeitet werden. Das Vorhaben aber hinauszuzögern, obwohl es baureif ist, dafür gab es schlichtweg keinen Grund. Dass größere Bauvorhaben Schritt für Schritt in mehreren Bauabschnitten realisiert werden, ist eine sinnvolle und praktikable Vorgehensweise.“ Der erste Bauabschnitt zwischen Pulsnitz und Steina wurde bereits 2015, der zweite bis Gersdorf 2017 fertiggestellt. Der dritte Abschnitt, zu dem der Bahnübergang gehört, beinhaltet laut Lasuv auch den Ausbau der Staatsstraße und stellt aufgrund des komplizierten Bauuntergrundes besonders hohe Anforderungen an die Planung.

Von Uwe Menschner