Radweg an neuer Straße „Nach der Schiffsmühle“ gewünscht

Für den geplanten Neubau der Straße „Nach der Schiffsmühle“ in Radebeul ist das Planfeststellungsverfahren im vollen Gange. Es geht um die Trasse von der Meißner Straße bis nach Coswig samt neuer Brücke über die Gleise der Bahnstrecke Dresden– Leipzig in Höhe des Megadromes.

Während der Einwohnerfragestunde auf der jüngsten Stadtratssitzung regte nun ein Radebeuler an, die Pläne in puncto Radverkehr zu überarbeiten. „Warum ist kein separater Radweg, sondern nur ein Angebotsstreifen vorgesehen?“, fragte er.

Mehr Sicherheit für Fahrradfahrer

Der Einwohner wünscht sich, dass die Pläne mehr Sicherheit für Radler beinhalten. Beim Angebotsstreifen handelt es sich um eine gestrichelte weiße Linie am Fahrbahnrand. Solch ein Streifen soll jeweils an beiden Straßenseiten markiert werden. „Autofahrer halten beim Überholen von Radfahrern den Mindestabstand von 1,50 Meter nicht ein, sondern fahren direkt am Streifen lang“, beklagte der Mann. Seiner Meinung nach wäre ein Radweg besser. Dieser sollte nicht nur über die neue Brücke und an der Straße entlang, sondern auch über den geplanten Kreisverkehr am Knoten mit Meißner und Lößnitzstraße sowie weiter bis zum Löma-Center nach Zitzschewig führen, schlug der Mann vor.

Landesdirektion muss abwägen

Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) verwies auf das laufende Planfeststellungsverfahren, wo beim Erörterungstermin der Wunsch nach einem Radweg von mehreren Personen vorgetragen wurde. Nun sei die zuständige Behörde am Zug. „Die Landesdirektion Sachsen muss eine Abwägung treffen“, meint Müller, ob sie es bei der bisherigen Planung belässt oder den Anregungen aus der Bevölkerung folgt und der Lößnitzstadt Auflagen zum Bau eines Radweges macht.

Von sich aus hat die Bauverwaltung nicht vor, die Pläne zu überarbeiten. Denn sie wollte laut Müller den Eingriff in die Natur so gering wie möglich halten. Des Weiteren waren bei Grundstücken am Straßenrand die Eigentümerinteressen zu beachten. „Diese Gemengelage haben wir durch den Radschutzstreifen gelöst“, meint Müller. Änderungen würden das Projekt zudem zeitlich zurückwerfen und zu Mehrkosten von rund 1,9 Millionen Euro führen, die die Stadt allein zu tragen hätte. Bei der Brücke sind der Verwaltung gar die Hände gebunden, denn dort plant und baut die Deutsche Bahn.

