Zum neunten Mal fragt der ADFC bei Radfahrern nach. Bis zum 30. November kann noch an der Umfrage Fahrradklima-Test 2020 teilgenommen werden. Auch die Domstadt Meißen wird im Ranking auftauchen.

Der Fahrradklima-Test 2018 zeigte: so gut wie auf dem Radweg an der Heinrich-Heine-Straße scheint es sich nicht überall in Meißen zu fahren. Quelle: Stadt Meißen