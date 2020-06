Radeburg warnt vor steigenden Abwassergebühren

Radeburg

Seit etwa einem Jahr gibt es in Radeburg Probleme mit der Abwasserbehandlung. Die in den Kläranlagen ankommende Menge an Fett sei enorm gestiegen und belaste die biologische Reinigung, informiert die Stadtverwaltung.

Verfestigt sich das Fett mit mineralischen Bestandteilen im Abwasser, etwa Sand und Feinkies, kann eine sogenannte Fettscholle entstehen. Diese engt im ungünstigen Fall die Abwasserrohre bedenklich ein. In der Folge kann durch Schwimmstoffe wie Papier und weitere Fettablagerungen der Kanal völlig verstopfen. Das verursacht Rückstau im Kanal, der tiefer liegende Gebäudeteile und Keller ohne entsprechende Rückstausicherung mit Abwasser überfluten kann.

Notmaßnahme: Mehr Chemie

In der Kläranlage verursachen fetthaltige Abwässer erhöhte Betriebskosten, weil für den Fettabbau ein hoher Sauerstoffverbrauch benötigt wird. Fett hemmt die Abbauaktivität der Kleinlebewesen und deren Sauerstoffaufnahme in der Kläranlage, begünstigt die Bildung zäher Schäume und Schwimmdecken sowie das Wachstum fadenbildender Organismen. Der Schlamm setzt sich schlecht ab und treibt im schlimmsten Fall in das Gewässer ab. Rohrleitungen, Pumpen, und Messeinrichtungen können ebenfalls beeinträchtigt werden.

Dann muss als Notmaßnahme Chemie zudosiert werden und eventuell sogar längerfristig die Kläranlage umgebaut werden. Diese zusätzlichen Maßnahmen erhöhen die Betriebskosten – und damit die Gebühren, die alle ans Abwassernetz angeschlossenen Haushalte zu zahlen haben. Deshalb fordert die Stadtverwaltung dazu auf, anfallende Fette über den normalen Hausmüll zu entsorgen.

Doch nicht nur Fett und Speiseöl dürfen nicht ins Abwasser. Auch große Mengen von flüssigen Lebensmitteln wie Suppen und Säfte belasten mit den vielen organischen Inhaltsstoffen die Mikroorganismen in der Kläranlage. Essensreste, Teeblätter oder Kaffeesatz werden auf dem Weg in die Kläranlage weiter zerkleinert und gelangen deshalb nicht in den Klärschlamm, sondern müssen von den Mikroorganismen aufwendig abgebaut werden. Sie gehören deshalb auf den Kompost oder in den Biomüll.

Katzenstreu, Watte und Wattestäbchen, Tampons, Rasierklingen, Zigarren- und Zigarettenreste oder Kleintiersand sind weitere Abfallstoffe, die in die Mülltonne gehören, da sie die Kanalisation verstopfen.

