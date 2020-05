Radebeuls Stadtrat winkt Kauf der Aral-Tanke knapp durch

Radebeul

„Von Vortäuschung falscher Tatsachen“ sprach der Radebeuler Stadtrat Roland Schreckenbach (Freie Wähler), als Mitte März dieses Jahres das Gremium den Kauf und Abriss der Aral-Tankstelle an der Meißner Straße beschloss. Der Vorwurf richtete sich an OB Bert Wendsche (parteilos), der damals bereits von der Kündigung von Dr. Christian Wacker als Direktor des Karl-May-Museums wusste. „Die Vorlage hätte zurückgezogen werden müssen“, so Schreckenbach.

Es sei keine faire Informationspolitik, die sie hier betreiben, kritisierte auch SPD-Stadtrat Thomas Gey das Stadtoberhaupt. Auf Antrag seiner Bündnisfraktion mit Bürgerforum/Grüne kam das Thema wieder auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung am Mittwochabend. Die Fraktion wollte Erwerb und Abbruch des rund 1000 Quadratmeter großen Grundstücks mit Tanke und Kfz-Werkstatt für 952.000 Euro aussetzen – auf dem Areal soll einmal der Vorplatz für den Museumsneubau entstehen –, bis die Karl-May-Stiftung den Stadtrat umfassend zu Planungs- und Fördermittelantragsstand unterrichtet. Sollte eine Förderung der Museumserweiterung durch Bund und Land nicht mehr zu erwarten sein, wünschte sich die Fraktion Vorschläge für alternative Lösungskonzepte zur Zukunft des Museums.

Museumsneubauprojekt auf der Kippe

Der Antrag fand Unterstützung durch 15 Stadträte. 20 Ratskollegen votierten für die Beibehaltung der Beschlusslage vom März. Die Tankstelle und das Werkstattgebäude werden bis Ende 2021 abgerissen und die Freifläche wird anschließend zunächst mit Rasen eingesät.

Als Wacker seine Beweggründe für seine Kündigung vor 14 Tagen publik machte, erfuhr die Öffentlichkeit, dass es um das Museumsneubauprojekt nicht gut bestellt ist. Der Bund hatte für das rund zehn Million Euro teure Vorhaben bereits im Jahr 2016 einen Zuschuss von 2,7 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Jedoch schloss die Stiftung einen Generalplanungsvertrag mit einem Radebeuler Architekturbüro ab, ohne das Vorhaben vorher ausgeschrieben zu haben. Dieser Fehler gefährdet die Förderung. Zwar konnte der Stiftungsvorstand mit dem Generalplaner eine Einigung erzielen, doch mit dem Bund wurde bislang nicht das Gespräch gesucht, um das Problem mit der Förderschädlichkeit zu lösen.

OB Wendsche betonte, dass es beim Kauf und Abriss der Aral-Tankstelle in erster Linie um Stadtentwicklung gehe. Denn nur wenn die Stadt über das Grundstück verfüge, ergeben sich neben dem Museumsneubau neue Gestaltungsmöglichkeiten für den benachbarten Ehrenhain, den Platz vor der Lutherkirche sowie den grundhaften Ausbau der Meißner Straße samt barrierefreier Straßenbahnhaltestelle in diesem Bereich. Bezüglich des Vorwurfs, den Stadtrat über den Weggang Wackers aus Radebeul nicht informiert zu haben, verwies der OB auf seine Schweigepflicht über Interna des Stiftungsvorstandes.

Von Silvio Kuhnert