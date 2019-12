„Als Radebeuler Oberbürgermeister fühle ich mich richtig wohl“

Frage: Herr OB Wendsche, das Jahr 2019 neigt sich seinem Ende zu. Wie lautet Ihr Fazit?

Bert Wendsche: Als Stadt können wir auf ein gutes Jahr zurückblicken. Wir haben alle Projekte, die wir uns vorgenommen haben, gut über die Bühne gebracht – bis auf eins. Die geplante Erweiterung der Kita „Thomas Müntzer“, damit wir an dem Standort zukünftig auch die Kinder aus der Kita „ Harmoniestraße“ unterbringen können, hat sich durch die Unruhe im Vorfeld der Stadtratswahl verzögert.

Der geplante Erweiterungsbau sorgte im Frühjahr für Protest in der Elternschaft sowie Diskussionen im Stadtrat. Ist eine Lösung in Sicht, wie für die Kinder aus der Kita „ Harmoniestraße“ an dem Standort Platz geschaffen werden kann, ohne in den Baumbestand des Waldparks groß eingreifen zu müssen?

Im Nachhinein müssen wir uns eingestehen, dass es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt war, das Thema so kurz vor den Kommunalwahlen auf die Tagesordnung zu setzen. Für die weitere Planung haben wir eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in der neben der Verwaltung Vertreter des Kita-Personals sowie der Elternschaft vertreten sind. Die AG hat bereits mehrmals getagt. Im Frühjahr soll das Ergebnis vorliegen. Lassen wir uns überraschen, ob sich dieses groß von dem ursprünglichen Vorschlag der Verwaltung unterscheidet.

Meißner Straße: ein komplexes Bauvorhaben

Welche Projekte liefen in diesem Jahr gut?

Hier ist die Meißner Straße besonders hervorzuheben. Allen beteiligten Baufirmen und ihren Mitarbeitern zolle ich großen Respekt, dass sie es geschafft haben, dass die Straßenbahnen der Linie 4 seit Ende November wieder rollen. Dass der Termin zur geplanten Wiederinbetriebnahme eingehalten werden konnte, ist keine Selbstverständlichkeit angesichts des komplexen Bauvorhabens. Im Hochbaubereich steht der Erweiterungsbau am Gymnasium Luisenstift vor der Fertigstellung. Im neuen Jahr können wir ihn in Betrieb nehmen. Auch am Bootshaus sind wir mit dem zweiten Bauabschnitt gut vorangekommen.

Die Bauarbeiten auf der Meißner Straße in Radebeul-Mitte laufen nach Plan. Mitte kommenden Jahres sollen sie beendet sein. Wann geht es mit der Sanierung der Hauptverkehrsachse im nächsten Abschnitt in Radebeul-Ost weiter?

Nach der Fertigstellung des grundhaften Ausbaus zwischen Dr.-Külz- und Rennerbergstraße werden wir uns bei der Sanierung der Meißner Straße erst einmal ein Jahr Auszeit nehmen, und zwar in 2021. Wir müssen den Ausbau zweier wichtiger Nord-Süd-Achsen in den Ablauf einschieben. Hierbei handelt es sich zum einen um den Abschnitt auf der Waldstraße zwischen August-Bebel- und Wettinstraße und zum anderen um die Weintraubenstraße von der Steinbachstraße bis nach der Bahnunterführung. Wenn wir dort bauen, können wir nicht gleichzeitig die Meißner Straße sperren. Dies würde zu einem Verkehrschaos führen. Unser Ziel ist es, in 2022 in Radebeul-Ost mit dem grundhaften Ausbau der Meißner Straße zwischen Gleisschleife und Eduard-Bilz-Straße zu beginnen. Im kommenden Frühjahr erwarten wir den Planfeststellungsbeschluss für diesen Abschnitt. Der nächstfolgende Abschnitt in Radebeul-West zwischen Tankstelle und der dortigen Gleisschleife nimmt nach der frühzeitigen Bürgerbeteiligung jetzt planerisch Gestalt an.

Drei große Vorhaben im Straßenbau

Welche Investitionen sind in 2020 geplant?

Im Hochbaubereich stehen der Hort-Neubau für die Grundschule „ Friedrich Schiller“ und die neue Feuerwache für die Kameraden in Radebeul-Ost auf der Agenda. Am Bootshaus wird nach Abschluss des zweiten der dritte Bauabschnitt mit dem Abriss des alten Sanitärtrakts am Bestandsgebäude folgen. Im Straßenbau wollen wir drei große Vorhaben zum Abschluss bringen – die bereits angesprochene Meißner Straße sowie die Mittlere Bergstraße/ Gerhart-Hauptmann-Straße in Zitzschewig und die Forst-/Seestraße in Radebeul-Ost.

Der Stadtrat hat in diesem Jahr bereits die Möglichkeit zu Ablösevereinbarungen für die Ausgleichsbeträge für das Sanierungsgebiet „Zentrum Radebeul-West“ beschlossen. Baulich ist aber noch nichts weiter passiert. Fördermittel stehen nach jetzigem Stand nur bis Ende 2023 zur Verfügung. Droht das Zentrum von Kötzschenbroda zu einer Großbaustelle zu werden, wenn sich die Realisierung der großen Vorhaben wie Neugestaltung der Bahnhofstraße, der Neubau der Oberschule und die Sanierung und Erweiterung der Grundschule zeitlich überschneidet?

Bei der Bahnhofstraße laufen derzeit zwei Planungen parallel. Das ist zum einen das Händlerleitbild, was bereits abgeschlossen ist, und zum anderen das Verkehrskonzept, bei dem wir untersuchen lassen, wie die Verkehrsströme im Sanierungsgebiet anders gelenkt werden können, um die Bahnhofstraße zu entlasten. Im kommenden Frühjahr möchten wir das Konzept zur Bürgerbeteiligung bringen. Meine Hoffnung ist, dass der Stadtrat dieses dann im Sommer beschließen kann. Danach werden wir die konkrete Planung für die Neugestaltung der Bahnhofstraße in Angriff nehmen. Die bauliche Umsetzung ist somit in 2022 realistisch. Auch für die neue Oberschule sind die Planungen im Gange. Bevor wir diese aber errichten können, müssen wir Platz schaffen. D.h., die Kita „ Harmoniestraße“ und die Geschäftsstelle unserer Besitzgesellschaft benötigen jeweils einen neuen Standort. Wir sind dabei, die Voraussetzungen für die beiden Umzüge zu schaffen. Die Wahrnehmung, dass baulich im Gebiet nichts passiert ist, trügt. Das Evangelische Schulzentrum hat mit den Arbeiten für ihren Ergänzungsbau an der Wilhelm-Eichler-Straße begonnen. Der Abriss des Nebengebäudes der Grundschule ist erfolgt. Ebenfalls realisiert ist der Abbruch des ehemaligen Fischladens. Vor kurzem begann der Bau des neuen Ärztehauses an der Güterhofstraße Ecke Kleine Elbstraße.

„Die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht“

Vor einem Jahr wurde über die Zukunft des Bahnhofs Kötzschenbroda diskutiert. Der Eigentümer und die Stadt suchten das Gespräch – mit Erfolg? Wird die Stadtbibliothek Radebeul-West in den sanierten Backsteinbau einziehen?

Die Stadt hat ihre Hausaufgaben gemacht. Im Sanierungskonzept ist der Bahnhof als öffentliches Gebäude mit Bibliotheksnutzung festgeschrieben worden. Zudem haben wir dem Eigentümer unser Raumkonzept für die Stadtbibliothek West und weitere kulturellen Nutzungen übergeben. Jetzt ist er am Zuge. Wir warten auf seinen Vorschlag, wie sich unsere Raumvorstellungen in das Gebäude einordnen und baulich umsetzen lassen.

Der Landkreis Meißen muss einen neuen Landrat suchen, da Arndt Steinbach Ende nächsten Jahres beruflich nach Berlin wechselt. Bei Gesprächen, wer als Nachfolger in Frage kommen könnte und für dieses Amt geeignet wäre, fällt auch Ihr Name. Haben Sie vor, als neuer Kreischef zu kandidieren?

In den vielstimmigen Chor der Spekulationen, wer als Nachfolger geeignet ist oder sich dafür hält, muss ich nicht mit einstimmen. Als Radebeuler Oberbürgermeister und Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages bin ich nicht nur mit Arbeit ausgelastet, sondern fühle ich mich auch richtig wohl.

Von Silvio Kuhnert