Radebeul

Den Vorwurf der mangelnden Transparenz hinsichtlich der Pläne zur Erweiterung der Kita „ Thomas Müntzer“ weist Radebeuls OB Bert Wendsche (parteilos) zurück. Seine Verwaltung stehe bei derartigen Entscheidungsprozessen stets vor einem Spagat, so das Stadtoberhaupt. Informiert sie zuerst die Öffentlichkeit – in dem konkreten Fall die Eltern – fühlen sich die Stadträte hintergangen. Entscheidet zuerst der Stadtrat, dann füllen sich die Betroffenen außen vor gelassen. „Daher gibt es bei allen derartigen Vorhaben ein eingeübtes und von den Stadtratsgremien auch stets mitgetragenes Vorgehen“, so Wendsche.

Zuerst erfolgt die Information der Ausschüsse in nicht öffentlicher Sitzung. Wenn diese das Vorhaben grundsätzlich gutheißen, erfolgt im nächsten Schritt die Beteiligung der Öffentlichkeit bzw. von Personen außerhalb der Verwaltung. Und erst danach erfolgt dann die Beschlussfassung im Stadtrat.

Weil die Kita „Harmoniestraße“ dem Neubau der Oberschule Kötzschenbroda weichen muss, sollen die 56 Kinder in der Thomas-Müntzer-Kita ein neues Domizil finden. Dafür muss die Einrichtung an der Meißner Straße durch einen Anbau vergrößert werden. Die letzte Vorberatung in den Stadtratsgremien erfolgte am Dienstag vor einer Woche, danach seien die Eltern über die Pläne informiert worden, so Wendsche. Am 22. Mai steht die Grundsatzentscheidung über die Kita-Erweiterung im Stadtrat an. Die Zeit drängt. Im Herbst 2021 muss der Anbau in Betrieb gehen, damit der Neubau der Oberschule beginnen kann.

Von Silvio Kuhnert