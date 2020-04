Radbeul

Wasser marsch! lautet die Devise bei den Brunnen auf Radebeuls öffentlichen Stadtplätzen und in den Grünanlagen. Die Lößnitzstadt lässt in dieser Woche neun Wasserspiele wieder anstellen.

Doch bevor die Fontänen auf der Freifläche Am Dichterviertel am Dienstag sprudeln konnten, hieß es für Henryk Kahlert von der Firma Pumpen-Service Dathe GmbH erst einmal Großreinemachen. Während er mit dem Kärcher die Abflussrinne sowie die Platten des Fontänenfeldes vom Winterschmutz befreite, stieg sein Kollege Gotthard Berg in die „Unterwelt“ ab und reinigte im Technikschacht die Filteranlage, füllte den Wasserbehälter und stellte die Pumpentechnik an,

Von S.K.