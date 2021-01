Radebeul

Im leeren Tattoostudio schummert neonblaues Licht. „Ich bin gerne allein. Ich liebe es, allein zu sein – wenn ich bloß am Montag wieder arbeiten könnte“, sagt Anett Beger. Die Coronakrise ist für sie und das „Butterfly Ink.“ mehr als eine Herausforderung. Im November haben Anett und ihre Studiokollegen das letzte Mal Tattoos gestochen. Hinweisschilder und angebrochene Desinfektionsspender erinnern noch an einen Betrieb mit Hygienekonzept. Doch mit dem „harten Lockdown“ verstummte auch an der Bahnhofstraße 6 das Summen der Tattoopistolen, Shader und Liner.

Einsamkeit und Auf-die Nerven-Gehen

Anett Beger, Künstername Nette, kämpft mit dem Stillstand. „Das eine ist das Geld, aber was der Lockdown mit der Psyche macht, finde ich noch viel schlimmer“, offenbart sie. Für sie ist das Tätowieren mehr als ein Arbeitsplatz. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt sie. Doch um nun über die Runden zu kommen, hat sie Hartz IV beantragt. Ohne die broterwerbende Leidenschaft, ohne öffentliches Leben und durch die Kontaktverbote pendelt ihr Leben oft nur noch zwischen Bett und Couch. Heute setze ich mich an die Skizze – oder morgen oder irgendwann, schildert sie ihren Alltag. Da niemand weiß, wann das Studio wieder öffnen darf und der zeitliche Horizont Woche um Woche verschwimmt, sind ihre Tage eintönig und farblos geworden. Nette lebt allein. „Mir fehlt einfach mal eine feste Umarmung“, gibt sie zu. Ihre Kollegin Stefanie Schulze erklärt hingegen: „Mein Freund und ich gehen uns Zuhause gegenseitig auf den Sack.“

Anzeige

Stefanie "Steffi" Schulze beim Motiv stechen auf einer Tattoo-Convention. Quelle: Stefanie Schulze

Tattoo-Messen sind ausgefallen

Auch Steffi ist Tattookünstlerin, sticht auch in Kötzschenbroda bei „Butterfly Ink.“ und teilt sich ihre Wohnung mit ihrem Partner. Während Nette Expertin für schwarze Tinte und Linien, hypnotische Mandalas, Dotwork – also Tattoos aus unzähligen kleinen Punkten – und Sketchart ist, widmet sich Steffi sogenannten Cover-Ups. Sie macht Verhunztes zu etwas Schönem. Neben der Arbeit im Studio sind bei Steffi vor allem die Tattoo-Conventions weggebrochen.

Lange Wartezeit auf Termin bei Lieblings-Tätowierer

Zehn bis zwölf Messen besucht die 34-Jährige normalerweise im Jahr. Dort ist sie das Gesicht von „Butterfly Ink.“, erzählt sie. Kunden aus ganz Deutschland besuchen die Messen, um ihre Haut mit Steffis Motiven zu prägen. Alle Sessions, die wegen Corona ausfielen, werden aufgeschoben. Ihre Kunden kommen sogar aus dem studioreichen Berlin nach Radebeul. Manche warten schon über ein Jahr auf ihren Termin. Heimlich Tattoos in Privatwohnungen zu stechen, komme für die beiden nicht in Frage. Hohe Bußgelder drohen. Daran haben sie keinen Gedanken verschwendet. Auch wenn es wehtut, sie halten sich an die Regeln.

Anett "Nette" Beger von "Butterfly Ink." beim Zeichnen von Tattoo-Linien. Quelle: Anett Beger

Wiedereröffnungs-Klage scheiterte

Die Öffnung per Rechtsweg hat „Butterfly Ink.“ probiert – das blieb erfolglos und die Künstler auf den Kosten von über 1000 Euro sitzen. Ihre Klage wurde, wie bei einem ähnlichen Fall in Brandenburg, abgelehnt: Tattoostudios gehören nicht zur Grundversorgung. Anders lief es im Saarland. Dort hatten Körperkünstler vor Gericht Erfolg und durften weiterstechen. Bis der „harte Lockdown“ Mitte November über ganz Deutschland verhängt wurde und auch im Saarland die körpernahen Studios schlossen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Tattoos zum Verarbeiten schmerzlicher Ereignisse

Dabei wäre ein Mittelweg denkbar. „Wir haben einen Kunden am Tag, Friseure vielleicht 15“, sagt Nette. Gelegentlich sehen sich die beiden auch in der kritischen Infrastruktur. „Viele Kunden verarbeiten mit einem Tattoo ihre persönliche Lebensgeschichte“, schildert Nette. Sie erwähnt ein Johnny-Depp-Motiv. Der Kunde hatte einen Freund verloren und das Tattoo erinnert an jenen Film, den beide oft zusammen gesehen haben. Mentale Verarbeitung spiele in der Branche immer eine große Rolle. „Mit einem Tattoo fällt oft Last vom Kunden ab“, sagt Steffi. Sie hatte Glück und hat die staatliche Überbrückungshilfe genehmigt bekommen, traut sich aber kaum das Geld anzufassen, weil sie befürchtet, es nach der Corona-Krise zurückzahlen zu müssen.

Das gesamte Team von "Butterfly Ink." auf der Tattoo Convention Dresden. Quelle: Butterfly Ink.

Durchhalten – dem „Baby“ zuliebe

Beide wünschen sich, endlich wieder ihrer Leidenschaft frönen zu dürfen. „Bei uns ist die Hygiene besser als im Krankenhaus“, beteuert Nette im großräumigen Studio. Handschuhe, Desinfektion und steriles Equipment gehörten schon vor der Pandemie zum Alltag. „Wir waren die ersten, die schließen mussten, und werden die letzten sein, die öffnen dürfen“, befürchtet Steffi.

Eine Sorge, die viele in der Kunstwelt teilen. Ob sie in der Krise überlegt haben hinzuschmeißen und einen neuen Beruf zu suchen? „Nee“, protestieren beide mit entschiedenem Kopfschütteln. „Man gibt sein Baby nicht so einfach auf“, sagt Nette. Und Steffi, die es vor ihrer Tattookarriere nie länger als ein Jahr an einer Arbeitsstelle ausgehalten hat, fügt stolz hinzu: „Ich habe so lange darauf hingearbeitet, das lasse ich mir durch so was nicht nehmen.“

Von Sören Hinze