Radebeuler Kasperiade am Wochenende: Vom Kasperle-Theater zum Marionettenspiel

Radebeul

Der Kasper kommt am Wochenende in die Lößnitzstadt. Zum 34. Mal findet am Sonnabend und Sonntag die Radebeuler Kasperiade unter freiem Himmel statt. Vom Kultur-Bahnhof bis zur Hauptstraße erwartet die Besucher in Radebeul-Ost ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Aufführungen, abwechslungsreiche Spielmöglichkeiten und Aktionen zum Mitmachen.

Vom Kasperle bis zum Fußtheater

Im Rahmen des Kultursommers 2021 entführen Puppenbühnen und Theater aus ganz Deutschland ihre Zuschauer in eine Welt der Märchen und Fantasie. An beiden Tagen finden zwischen 14 und 19 Uhr Inszenierungen an sechs Standorten in Radebeul-Ost für junge und erwachsene Gäste statt. Vom traditionellen Kasperle-Theater über Fingerpuppen bis hin zu Fußtheater dürfte an diesem Wochenende für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Auf der Hauptstraße befindet sich Pandels Marionettentheater, der Kasper hingegen wird auf der Bühne im Hof der Tourist-Information zu sehen sein. Weitere Inszenierungen finden im Hof der Grundschule Friedrich Schiller an der Hauptstraße, im Hof des Musikhauses Horn an der Eduard-Bilz-Straße und im Hof der Weinhandlung Andrich an der Sidonienstraße statt.

Auch Programm für erwachsene Besucher

Die größte Bühne befindet sich an der Arena vor dem Radebeuler Kultur-Bahnhof. Dort werden unter anderem die niederländische Slagman Productions ihre Show für Erwachsene „Pop-Up!“ aufführen.

Das Programm zur Radebeuler Kasperiade Sonnabend und Sonntag: Arena vor dem Kultur-Bahnhof: 14 Uhr Die Elbzigeuner, 14 Uhr Krambambuli, 14, 16.30 und 18 Uhr Pop-Up! Hauptstraße/Ecke Wichernstraße: 14-18 Uhr Zirkus der Marionetten Hof der Tourist-Information: 14.30, 16 und 18.30 Uhr Kasperl, Teufel, Pfannekuchen Hof der Grundschule Friedrich Schiller: 15 und 17 Uhr Wo wohnt der Wurm? Hof der Weinhandlung Andrich: 15.30 und 17 Uhr Die hüpfende Prinzessin Hof vom Musikhaus Horn: 15.30 und 17.30 Uhr Der Hase und der Igel Sonntag Hauptstraße (Ost): 14.30-18.30 Uhr Kasperiaden

Auch abseits der Theaterbühnen halten verschiedene Spielstationen Unterhaltung für Kinder bereit – etwa auf der Bewegungsbaustelle, wo die Geschickten balancieren und die Energiegeladenen toben können. An der Outlaw Feuerwehr befindet sich die Schminkstation, wo die Kleinen optisch in Tiere oder Fabelwesen verwandelt werden. Ein weiteres Highlight für Besucher ist das Karussell an der Sidonienstraße, wo auch ein Flohmarkt zum Stöbern lockt.

Pandemie zwang Veranstalter zum Umdenken

Coronabedingt musste das Puppentheaterfest vom ursprünglichen Termin im Juni in den September verlegt werden. Zu diesem Zeitpunkt waren die Inzidenz-Werte zu hoch, weshalb sich das Kulturamt der Stadt Radebeul für einen Ausweichtermin im Spätsommer entschied. Wie auch schon im Vorjahr weicht die Kasperiade auf die Straßen und Hinterhöfe der Lößnitzstadt aus. Dieser Umstand ist ebenfalls der Pandemie geschuldet.

Die Kasperiade holt jedes Jahr Puppenspieler aus ganz Deutschland wie auch internationale Gäste nach Radebeul. Seit sieben Jahren zelebriert die Stadt das Puppentheaterfest auf dem Gelände rund um den Kultur-Bahnhof. Das Familienfestival lockt pro Jahr etwa 1200 Besucher in die Stadt.

Internet www.kasperiade.de

Von Sabrina Lösch