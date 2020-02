Radebeuler CDU pocht auf ein eigenes Polizeirevier für die Lößnitzstadt

Radebeul

Der CDU-Stadtverband Radebeul begrüßt die jüngsten Empfehlungen der Expertengruppe des sächsischen Innenministeriums, in den nächsten Jahren 840 zusätzliche Polizeistellen zu schaffen, und bekräftigt seine Forderung nach Wiedereinführung eines eigenen Polizeireviers für die Lößnitzstadt sowie die Nachbarkommunen Coswig und Meißen. „Wir teilen die Auffassung, dass die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung oberste Priorität im Freistaat hat. Und das muss für die Fläche gelten, nicht nur für Krawall-Viertel in Großstädten“, so CDU-Stadtverbandschef Werner Glowka.

Für die Radebeuler Christdemokraten heißt das konkret, die Polizeipräsenz im Bevölkerungsschwerpunkt des Landkreises Meißen zu stärken. „Das geht am besten mit der Wiedereinrichtung eines eigenen Reviers“, betont Glowka.

Auf Initiative der Union hatte der Radebeuler Stadtrat dies bereits im November 2017 gefordert. „Mit dem Bericht der Expertenkommission sind wir der Verwirklichung unserer Forderung ein gutes Stück näher gekommen“, meint CDU-Fraktionschef Ulrich Reusch. „Jetzt erwarten wir von Staatsregierung und Landtag, die Vorschläge der Expertenkommission rasch umzusetzen“, führt er weiter aus.

Seit der letzten Polizeistrukturreform gehören Radebeul, Coswig und Moritzburg zum Revier Meißen. In der Lößnitzstadt gibt es seither zwar einen Polizeistandort, dieser ist jedoch nur von Montag bis Freitag in der Zeit zwischen 8 und 18 Uhr besetzt. „Reviere vor Ort sind wichtiger Baustein auch für Prävention.Wir verlangen, dass nicht nur die Metropolen, sondern auch und gerade unsere Stadt angemessen und gleichberechtigt berücksichtigt wird“, so Reusch.

Von S.K.