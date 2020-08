Radebeuler Brustchirurg zum achten Mal unter Deutschlands Top-Ärzten

Radebeul

Das Magazin Focus veröffentlicht jedes Jahr Ärztelisten der führenden Mediziner in Deutschland. Bereits zum achten Mal in Folge hat es Dr. Mario Marx aus den Elblandkliniken Radebeul in die Auswahl geschafft und Bestnoten gesammelt.

Mario Marx ist seit 2012 Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Brustchirurgie am Elblandklinikum und er leitet den Standort Radebeul im Regionalen Brustzentrum Dresden. Seit mehr als 20 Jahren ist er aktiv als operativer Senologe. Er gilt als Spezialist auf dem Gebiet der ultraschall-assistierten Tumorchirurgie und für den freien Gewebetransfer zur Rekonstruktion der weiblichen Brust mit körpereigenem Fettgewebe. Immer mehr Anerkennung findet seine 2019 entwickelte Methode zur operativen Behandlung des Lymphödems nach einer Brustkrebsbehandlung.

Umfangreiche Studien zur Verbesserung der chirurgischen Behandlung

Das Radebeuler Team ist Partner im Regionalen Brustzentrum Dresden. Außerdem arbeitet Mario Marx seit 2002 mit der Universitätsfrauenklinik Tübingen zusammen. Erst im vergangenen Jahr wurde eine Forschungskooperation zwischen dem Elblandklinikum Radebeul und dem Department für Frauengesundheit der Universitätsklinik Tübingen vereinbart. Weil Forschung zur Behandlung des Mammakarzinoms sich fast überall auf der Welt zumeist auf die Chemo-, Antikörper- und/oder Hormontherapie konzentriert, führen die Wissenschaftler künftig umfangreiche Studien zur Verbesserung der chirurgischen Behandlung von Brustkrebspatientinnen durch. Die Ergebnisse werden regelmäßig an Ärzte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz weitergegeben.

Das Brustzentrum und die Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Brustchirurgie am Elblandklinikum Radebeul waren im März 2019 in einen Neubau mit moderner Klinikambulanz und Station umgezogen. An der Erweiterung der OP-Säle wird noch gearbeitet.

