Radebeuler Brustchirurg wieder in Top-Mediziner-Liste

Radebeul

Er hat es wieder geschafft: Dr. Mario Marx, Chefarzt der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Brustchirurgie am Elblandklinikum Radebeul, ist auch in diesem Jahr wieder in die Ärzteliste der führenden Mediziner in Deutschlands aufgenommen worden. Die Listen der renommierten Mediziner werden alljährlich vom Magazin Focus-Gesundheit publiziert und gelten als eine Art Ritterschlag für die Ärzteschaft.

„Das Focus-Siegel ist nicht nur eine Anerkennung für die Arbeit von Herrn Dr. Mario Marx, sondern auch für das gesamte Team. Die wiederholte Wahl zum Top-Mediziner unterstreicht die fachliche Expertise in der Brustchirurgie,“ erklärte Klinikvorstand Frank Ohi.

Rekonstruktion der weiblichen Brust mit körpereigenem Fettgewebe

Das Wirkungsfeld des Brustchirurgen Mario Marx ist vor allem der freie Gewebetransfer zur Rekonstruktion der weiblichen Brust mit körpereigenem Fettgewebe. Bis zu 200 Mal im Jahr wird diese Operation durchgeführt. Erst in diesem Jahr hat der Mediziner eine neue operative Therapie zur Behandlung des Lymphödems bei Brusttumorpatientinnen entwickelt.

Marx ist seit 15 Jahren im Universitären Brustzentrum Tübingen in modernste Therapiekonzepte und Forschungsprojekte zur Behandlung von Brusterkrankungen eingebunden. Mit dem Umzug in den Neubau im April dieses Jahres wurden zudem Voraussetzungen geschaffen, um die Patienten aus Deutschland und dem Ausland umfassend zu beraten und interdisziplinär zu behandeln.

Das Elblandklinikum Radebeul ist kooperierender Vertragspartner im Regionalen Brustzentrum Dresden (RBZ), das Patientinnen mit Mammakarzinom eine optimale Versorgung sichern will.

Von bast