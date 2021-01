Radebeul und Coswig bekommen die Gelbe Tonne

Radebeul/Coswig

Sich vor den Grundstücken türmende gelbe Säcke sind bald Schnee von gestern. Denn Coswig und Radebeul bekommen endlich die Gelbe Tonne. In der siebten, achten und neunten Kalenderwoche werden die Zwei-Rad-Behälter verteilt. Ab Mitte Februar ist also mit den Tonnen zu rechnen. Die Behälter werden vor den Grundstücken oder an den gewohnten Abstellplätzen neben der Restmülltonne abgestellt, erklärte Ina Weniger von der Nehlsen GmbH.

Damit klar ist, wem welche Tonne gehört, sind die Behälter etikettiert. Straße und Hausnummer lassen sich anhand des Aufklebers zuordnen. Wer bis Anfang März keine Tonne bekommen hat, soll sich per E-Mail (info.Sachsen@nehlsen.com) an die Firma wenden oder direkt anrufen: 03521-76-540.

Große Nachfrage

Warum hat die Auslieferung der Gelben Tonnen so lange gedauert? Zum Jahreswechsel wurden bundesweit zahlreiche Haushalte angeschlossen, erläutert Ina Weniger. Die Nachfrage an Behältern habe die Hersteller ins Schwitzen gebracht. In Radebeul werden rund 7000 Behälter bereitgestellt – in Coswig sind es etwa 3500. Zudem werden Verteilaktionen in den Monaten mit erhöhtem Schneerisiko und der daraus resultierenden Planungsunsicherheit für die Verteil-Trupps gerne vermieden, fügt sie hinzu.

Schwer erreichbare Grundstücke, bei denen bisher auch Restmüll in Säcken entsorgt wurde, müssen weiterhin mit Gelben Säcken hantieren, teilte das Unternehmen mit. Doch künftig werden diese Grundstücke direkt mit den Säcken beliefert. Größere Grundstücke, die statt einer kleinen Tonne einen vierrädrigen Container kriegen, bekommen ihren Behälter erst im Nachgang der Tonnen-Verteilung. Sobald die Tonne aber vor der Tür steht, kann sie sofort benutzt werden.

Wann die Tonnen abgeholt werden ist weiterhin dem Abfallkalender zu entnehmen. Dieser liegt nicht mehr wie gewohnt beim Wertstoffhof aus, sondern kann beim Zweckverband auf der Meißner Straße 151a abgeholt werden. Er ist auch online auf der Webseite des Zweckverband veröffentlicht und kann eingesehen werden. Dort gibt es zudem Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen.

Link zum Zweckverband: tinyurl.com/gelbetonnen

Von Sören Hinze