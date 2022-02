Radebeul sucht Anwärter für Courage Preis

Radebeul

Seit 2004 verleiht der Verein Radebeuler Couragepreis die gleichnamige Auszeichnung an Vereine, Firmen, Personen oder Institutionen, die sich für Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie einsetzen. Nach einem Jahr Pause, die der Verein wegen Corona und interner Umstrukturierung eingelegt hat, soll der Couragepreis im August erneut in der Radebeuler Friedenskirche vergeben werden. Die DNN haben im Vorfeld mit dem Vereinsvorstand Frank Richter gesprochen, um über den Verein und die Verleihung im Sommer zu sprechen.

Zeit und Ort sind für die Preisverleihung nicht zufällig gewählt, wie Frank Richter, sächsischer SPD-Landtagsabgeordneter und seit eineinhalb Jahren Vorsitzender des Couragepreis-Vereins, erklärt. Am 27. August 1645 wurde in der Friedenskirche eine Waffenruhe mit Schweden im Verlauf des 30-jährigen Kriegs in Sachsen geschlossen. Für den Vereinsvorsitzenden ein besonderes Ereignis, da dieser Vertragsschluss Vorbild für viele weitere in Europa gewesen sei. Der Couragepreis wird sowohl in einer lokalen als auch in einer europäischen Kategorie vergeben. Erstere fokussiert sich auf soziales Engagement in Radebeul, Dresden und in Sachsen. In der europäischen Kategorie liegt der Schwerpunkt auf der Region Mittel-, Ost- und Südeuropa. Zusätzlich ist die internationale Ehrung mit einem Preisgeld von 5 000 Euro dotiert.

Nominiert werden kann jeder, „der sich für Frieden und Demokratie einsetzt, Zivilcourage zeigt und Gerechtigkeit schafft“, erklärt Frank Richter. Vorschläge für die Verleihung am 27. August 2022 können noch bis zum 31. März per Post oder per E-Mail eingereicht werden. Falls jemand eine Person aus dem Ausland nominieren möchte, findet er die Auslobung auch auf der Internetseite des Vereins in sechs verschiedenen Sprachen. So soll der Preis auch international bekannter werden, hofft Frank Richter. Im Anschluss entscheidet eine Jury bestehend aus dem fünfköpfigen Vereinsvorstand und Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) über die Gewinner, die außerdem mit einem Stein vor dem Radebeuler Rathhaus verewigt werden. Neben Frank Richter sitzen noch Annegret Fischer, Pfarrerin der Friedenskirche, Marget Schubert-Erkrath, Beratungslehrerin am Lößnitzgymnasium, der Radebeuler Literat und Lyriker Thomas Gerlach sowie SPD-Stadtratsmitglied Thomas Gey im Vorstand. Wichtig hierbei sei das besondere Engagement des Preisträgers oder der Preisträgerin.

„Manchmal war es auch echt schwer, jemanden für beide Kategorien zu finden“, erinnert sich der SPD-Abgeordnete. „Wir wollen ja keine Selbstverständlichkeiten nominieren.“ Bei der letzten Verleihung 2020 zeichnete der Verein den Meißner Ingolf Brumm aus, der eines seiner Häuser trotz eines Brandanschlags und vieler weiterer Widerstände als Unterkunft für Migranten und Flüchtlinge zur Verfügung gestellt hat. Für den sächsischen Abgeordneten sei gerade auf der Lokalebene Zivilcourage besonders wichtig in der heutigen Zeit. Auf europäischer Seite ging die Auszeichnung an Marta Siciarek, eine Polin, die in Danzig in einer Hilfsorganisation, die sich um die Integration Geflüchteter bemüht, arbeitet. Sie habe das Thema Integration, das bislang in der polnischen Politik kaum beachtet wurde, zu Anerkennung verholfen. Im vergangenen Jahr fiel die Verleihung wegen Corona aus. „Außerdem mussten wir eine neue Satzung erarbeiten“, sagt der Vereinsvorsitzende. Vorher entschied nämlich nicht der Vorstand, sondern eine externe Jury über die Gewinner. Das habe zu viel Aufwand und Verzögerung geführt. Außerdem können Auszeichnungen nun auch aberkannt werden. Ausgang hierfür waren die wiederholt antisemitischen Äußerungen des russischen Bürgerrechtlers Roman Juskow, der den Radebeuler Couragepreis 2006 gewann.

Aktuell zählt der Verein um Frank Richter 35 Mitglieder. „Es dürfen auch gerne mehr werden.“ Ihn würde es freuen, wenn sich mehr Radebeuler, die durch Vorträge und Veranstaltungen vom Vereinsleben profitieren würden, bei ihm melden. Veranstaltungen wie der Vortrag zum Thema Afghanistan-Krise im vergangenen Jahr seien nämlich immer gut besucht. Neben der Preisverleihung beteiligt sich der Verein außerdem jedes Jahr am 27. Januar an der Gedenkstunde für die Oper des Nationalsozialismus am Mahnmal vor dem Rosa-Luxemburg-Platz. Zum 8. Mai, dem Kriegsende 1945, organisiert der Verein jährlich eine Andacht in der Friedenskirche. Letzter Termin ist dann der 9. November mit einer Veranstaltung, die an die Reichspogromnacht 1938 erinnert.

Vorschläge für den Preis per Post an radebeuler couragepreis e.v.; c/o Pfrin. Annegret Fischer, Altkötzschenbroda 40; 01445 Radebeul oder an die Mail-Adresse kontakt@couragepreis.de

Von Tim Krause