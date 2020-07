Radebeul krempelt Pläne für Weinfest 2020 um

Radebeul

Die Stadt Radebeul hat ihre Pläne für das diesjährige Herbst- und Weinfest nochmals umgekrempelt. Wegen der Corona-Krise sollte das Fest in diesem Jahr zuerst überwiegend in den Weinbergen und Weingütern der Lößnitz stattfinden. Aus dem Kulturamt der Stadt hieß es nun auf Anfrage, dies sei aus organisatorischen Gründen doch so nicht umsetzbar.

Deshalb soll über die Stadt verteilt gefeiert werden. So ist für den Bereich des Dorfangers von Altkötzschenbroda ein kleines Weindorf mit vielen Sitzplätzen und kleinen Bühnen geplant. In Radebeul-Ost würden insbesondere der Platz am Kulturbahnhof und die Hauptstraße bespielt, hieß es. Denkbar ist nach Angaben aus dem Kulturamt dort auch, das kleine Theaterkarussell aufzustellen, das Weinfestbesucher sonst aus Altkötzschenbroda kennen.

Besucherströme entzerren

Ferner streben die Organisatoren an, dass auch die Weingüter ihre Höfe öffnen und zusätzlich einen Ausschank in Altkötzschenbroda betreiben. Allerdings fällt das Fest auch in die Lesezeit, wo die Winzer von früh bis spät in den Weinbergen und Kellern mit Ernten, Traubenannahme und Abpressen beschäftigt sind.

Unklar ist noch, ob und wie die verschiedenen Areale von Radebeul, die kilometerweit auseinanderliegen, verbunden werden können. Die traditionellen Wandertheateraufführungen sollen in jedem Fall stattfinden. Ziel sei es, die Besucherströme so weit es geht zu entzerren. Dafür verzichtet die Stadt nach aktuellen Plänen auf den obligatorischen Eintritt. Man versuche mit Eigenmitteln und Fördergeldern auch in Corona-Zeiten ein ansprechendes Herbst- und Weinfest auf die Beine zu stellen, betonte das Kulturamt.

In Meißen findet das Fest in diesem Jahr ebenfalls dezentral in den Weingütern und Weinbergen statt. Beide Feste am letzten September-Wochenende besuchen üblicherweise insgesamt 100.000 Menschen. Wichtig ist den Organisatoren in diesem Jahr aber, dass die Besucher trotz Weinseligkeit genügend Hygieneabstand einhalten.

Von Lars Müller