Radebeul ist Sachsens teuerste Gemeinde

Radebeul

2728 Euro mussten Käufer in Radebeul im ersten Quartal 2021 durchschnittlich für einen Quadratmeter Wohnfläche ausgeben. Damit ist die Weinstadt der teuerste Ort im Freistaat. Dresden folgt auf Platz zwei mit 2510 Euro. Beide liegen deutlich über dem sächsischen Durchschnitt von 1526 Euro. Die Zahlen stammen aus dem Immobilienbericht des Start-Ups Scoperty, das die Entwicklung der Kaufpreise für einen Quadratmeter Wohnfläche aus 2018 mit diesem Jahr verglichen hat.

Deutscher Immobilienboom auch in Sachsen spürbar

Die Immobilienpreise im ganzen Bundesgebiet steigen. Es gibt dem Bericht zufolge nicht eine Gemeinde in Deutschland, in der die Kosten gefallen sind. Scoperty veröffentlichte in seiner Analyse eine Übersicht über die 100 Gemeinden, in denen der Wert für Wohneigentum am meisten stieg, 92 davon liegen im Osten. Die Großstadt mit dem stärksten Zuwachs ist Leipzig, wo die Kosten in den vergangenen drei Jahren um 35 Prozent gestiegen sind.

„Von der enormen Anziehungskraft Dresdens und insbesondere Leipzigs wird schon seit längerem geredet. Unsere Zahlen liefern den Beweis, dass keine deutsche Großstadt sich preislich derzeit schneller entwickelt als Leipzig“ sagte Scoperty-Geschäftsführer Michael Kasch, zur Einordnung der Zahlen.

Sachsens Preise steigen eher moderat

Die Preissteigerung ist nicht nur in Leipzig angekommen. Käufer im gesamten Freistaat müssen heute über ein Viertel mehr bezahlen als noch vor drei Jahren. Doch obwohl Radebeul und Dresden die teuersten Orte sind, kletterte hier der Preis pro Quadratmeter laut Scoperty nicht stärker als im Landesdurchschnitt. Sachsen liegt im deutschlandweiten Vergleich im Mittelfeld, den ersten Platz nimmt Brandenburg mit einem Anstieg von fast 40 Prozent ein.

Kritik an Scoperty aus vielen Richtungen

Das Münchner Unternehmen steht für seine Immobilienbewertung immer wieder in der Kritik, Verbraucher- und Datenschützer bemängeln die Methode des Unternehmens. „Ob es Grundstückseigentümern angenehm ist, plötzlich ihre Immobilie in dem Portal zu finden und das auch noch untersetzt mit Preisempfehlungen, ohne eine hierfür erteilte Genehmigung gegeben zu haben, hinterfragen wir“, sagte beispielsweise der Vorsitzende des Rings Deutscher Makler in Sachsen, Hans-Peter Dietrich, den DNN vor wenigen Monaten.

Von Lukas Scheib