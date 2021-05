Radebeul

Radebeul passt nun in die Hosentasche. Zumindest, wenn es um die Verwaltung, Veranstaltungen und Bekanntmachungen geht. Am Freitag haben Rathaus und Entwickler die neue Radebeuler Bürger-App präsentiert. Sie kann bei Google Play oder im App Store kostenlos heruntergeladen werden. Rund 20 000 Euro hat die Stadt in die Entwicklung der App investiert. Wie bereits beim digitalen Click&Meet-Kalender, wurde mit der Firma Egotec zusammengearbeitet.

Durch die App sollen die Radebeuler direkt und schneller über das aktuelle Stadtgeschehen informiert werden. Meldungen und Nachrichten landen in Echtzeit auf dem Display der Nutzer. „Ein Großteil aller Informationen ist bereits heute über die Webseite der Stadt verfügbar. Um sie zu finden, ist es jedoch wichtig zu wissen, wo gesucht werden muss. Der Nutzer muss Zeit und Interesse mitbringen. Dies kollidiert jedoch mit den üblichen Informationsgepflogenheiten, welche Nutzerinnen und Nutzer an anderen Stellen im digitalen Bereich kennen und erleben.

Themenfelder und Stadtteile stehen zur Auswahl

„Dort werden Informationen proaktiv an den Nutzer herangetragen, via Newsletter oder Push-Nachricht“, weiß Daniela Bollmann, Amtsleiterin der Zentralen Leitstelle. Nun arbeitet auch Radebeul mit den Push-Nachrichten, also Meldungen, die direkt auf dem Handy angezeigt werden.

Ob und welche Informationen Nutzer erhalten möchten, können sie filtern: Themenfelder und Stadtteile stehen zur Auswahl. „Uns ist es wichtig, niemanden mit Nachrichten zu überfluten, sondern jedem Nutzer niedrigschwellig und zielgerichtet die gewünschten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Nachrichten sind dabei direkt an unsere Internetseite gekoppelt“, erklärte Radebeuls Pressesprecherin Ute Leder.

„Rathaus für die Hostentasche“

Bei den heftigen Hochwassern in den letzten Jahrzehnten, war es schwer, die jüngsten Informationen umgehend an die Bewohner zu übermitteln, erinnert sich Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos). Deshalb wurde für Katastrophenfälle und ähnliche Situationen ein Alarmsystem in die App integriert.

Eine weitere Funktion ist das „Rathaus für die Hostentasche“. Egal ob Fundbüro, Hundeanmeldung, Straßensperrung, Veranstaltung, Amtsbesuche oder den aktuellen Abfallkalender – in der App werden die entsprechenden Informationen angeboten. Auch die Bibliothek ist mit ihrem online-Katalog und dem kostenlosen Streaming-Portal Filmfriend für alle Bibliotheksmitglieder in der App erreichbar.

Um schneller und einfacher den Radebeuler Stadtrat zu verfolgen, ist die App mit dem Ratsinformationssystem verknüpft. Dort können bevorstehende Entscheidungen und Beschlüsse eingesehen werden. „Die Schaffung von mehr Transparenz und damit die Nachvollziehbarkeit kommunalpolitischer Entscheidungen war für uns der ausschlaggebende Grund, sich an der Entwicklung dieser App für unsere Stadt zu beteiligen“, erklärte René Gubsch, der Geschäftsführer der Volkshochschule im Landkreis Meißen.

Alle Entscheidungsvorlagen der städtischen Gremien sind eine Woche vor den Sitzungen verfügbar und können via Push-Nachrichtenfilter thematisch abonniert werden. „Diese Funktion ist ein echtes Highlight in unserer Bürger-App. Es wäre schön und wünschenswert, wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diese Funktion für sich entdecken und nutzen“, sagte der Oberbürgermeister.

Etwa ein Jahr wurde an der App gearbeitet. Egotec-Entwickler Johannes Jakob verkündete bei der Präsentation: „Keine Großstadt in Deutschland hat eine vergleichbare App.“ Momentan lohnt sich der regelmäßige Blick in die Bürger-App ganz besonders. Denn beim Quiz zur Stadtgeschichte gibt es täglich Radebeuler Geschenkgutscheine zu gewinnen.

Von Sören Hinze