Radebeul

Die Lößnitzstadt lässt die Puppen tanzen. Die 34. Kas­periade findet am 11. und 12. September in Radebeul-Ost statt. Coronabedingt musste das Familienfest vom Juni in den Spätsommer verschoben werden. Das Kulturamt der Stadt Radebeul hat nun die ersten Details verkündet, um die Vorfreude der Besucher zu steigern.

An beiden Tagen des zweiten Septemberwochenendes gibt es je von 14 bis 18 Uhr ein Programm. An sechs Standorten rund um den Kultur-Bahnhof präsentierten Puppenbühnen und Theater aus ganz Deutschland Märchen, lustige Stücke und abenteuerliche Geschichten für kleine wie große Gäste. „Mit Märchen und Klassikern der Kinder- und Jugendliteratur entführen sie in eine Welt der Fantasie“, lässt Anja Schaaf vom Kulturamt Radebeul wissen.

Auch in diesem Jahr findet die Radebeuler Kasperiade coronabedingt wieder unter freiem Himmel statt. Quelle: Claudia Hübschmann

Im Hof des Musikhauses Horn an der Eduard-Bilz-Straße liefern sich der Igel und der Hase ein Wettrennen, inszeniert vom Theater Schreiber und Post aus Dresden. Im Hof der Grundschule Friedrich Schiller an der Hauptstraße sind die Landesbühnen Sachsen zu Gast und demonstrieren, wie ein Angler ei­nem frechen Wurm hinterher jagt. Die niederländische Slagman Production wiederum führt an mehreren Terminen „Pop Up!“ auf. Das Stück ist von skurrilen Momenten geprägt – es handelt von einem Reisekoffer, dem verschiedene Figuren entspringen.

15-minütige Possen am Sonntag

„Auch Freunde des traditionellen Kasperletheaters kommen auf ihre Kosten“, kündigt Schaaf an. In den 15-minütigen Aufführungen des Puppen- und Marionetten-Theaters „Camillo, Casper & Co“ aus Frankenberg auf der Hauptstraßen-Bühne gilt es Kasperialkriminalgeschichten zu lösen. Die Kasperiaden sind kurze Possen, wie sie einst im historischen Jahrmarkts-Kaspertheater üblich waren. Die Kasperiaden finden ausschließlich am Sonntag statt.

Das Programm der 34. Radebeuler Kasperiade findet aber nicht nur auf den Bühnen statt: Abseits der Spielflächen können sich Kinder wieder auf der Bewegungsbaustelle austoben. Derweil können Erwachsene ausgiebig beim Flohmarkt stöbern.

Die Kasperiade findet seit sieben Jahren auf dem Gelände rund um den Radebeuler Kultur-Bahnhof statt. Jährlich lockt das Puppen- und Familienfest rund 1200 Besucher in die Lößnitzstadt.

Von Sabrina Lösch