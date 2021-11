Radebeul gehen die Arbeitskräfte aus – OB Wendsche warnt: „Es wird weiter absinken“

Radebeul

Einmal im Jahr stellt Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) die demografische Entwicklung der Stadt und des Freistaates Sachsen vor. Der Trend, der sich in den Vorjahren abzeichnete, setzt sich auch in 2021 weiter fort. Auf einem Schild vor einer Gaststätte war zu lesen: „Heute Ruhetag aufgrund von Mitarbeitermangel“. Es ist exemplarisch für das Ergebnis der Präsentation: Es fehlen Arbeitskräfte.

Dazu ist es eine Botschaft, die das Stadtoberhaupt Jahr für Jahr wiederholt. Schon 2019 warnte Wendsche: „Der demografische Wandel ist das Thema, was alle anderen Themen in den nächsten Jahren überlagern wird.“ Weil Restaurants und Betriebe offene Stellen nicht mehr besetzen können und deshalb ihre Arbeit runterfahren müssen. Oder Kitas die Betreuungszeiten reduzieren, weil das Personal fehlt.

Radebeul und Sachsen fehlt es nicht an Fach-, sondern an Arbeitskräften

Allerdings sei der Mangel an Arbeitskräften nicht mit einem Mangel an Fachkräften zu verwechseln. Letzteres suggeriere, dass offene Stellen durch Qualifizierung und bessere Bezahlung wieder besetzt werden könnten. In Radebeul, Sachsen und Ostdeutschland gehe es allerdings darum, dass Beschäftigte in den Ruhestand gehen, aber nicht ausreichend junge Arbeitskräfte nachrücken.

Schild in Radebeul: Geschlossen wegen Arbeitskraftmangel Quelle: privat

Neben der Abwanderung junger Arbeitskräfte in den Nachwendejahren sei vor allem der gleichzeitige Rückgang von Geburten Grund dafür. Die von der Stadtverwaltung veröffentlichten Statistiken bestätigen das: Zum 31. Dezember 2020 gab es in Sachsen 32 879 Menschen zwischen 17 und 18 Jahren. Dem stehen zum selben Zeitpunkt im Freistaat 56 518 Menschen im Alter von 64 und 65 Jahren gegenüber, die also das Rentenalter erreichen.

Teilungslücke zwischen Ost und West vergrößert sich

Aus diesen Zahlen ergibt sich ein Defizit von 23 639 Personen, die der Arbeitsmarkt eigentlich bräuchte. Auch Bert Wendsche bestätigt: „Jedes Jahr fehlen in Sachsen zwischen 20 000 und 25 000 potenzielle Arbeitskräfte.“ Als Ursache sieht der Oberbürgermeister die sogenannte Teilungslücke. Einer Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) Dresden zufolge sind die Einwohnerzahlen im Osten auf den Stand von 1905 zurückgefallen. Gleichzeitig hat Westdeutschland heute so viele Bewohner wie nie zuvor. Seit dem Zweiten Weltkrieg klafft also zwischen Ost und West eine Teilungslücke, die sich weiter vergrößert.

Hinzu komme, dass die Bevölkerung immer älter wird. Dass es sich dabei um ein sachsenweites Phänomen handelt, zeigen die Statistiken: Im Freistaat liegt das Durchschnittsalter der Bevölkerung bei 46,9 Jahren – und ist somit um 2,4 Jahre höher im bundesweiten Schnitt. Radebeul liegt mit 47,3 Jahren etwas unter dem sächsischen Durchschnitt. Wendsche betont aber, dass das überdurchschnittlich hohe Durchschnittsalter auch in der Lößnitzstadt zu verzeichnen sei.

„Das Arbeitskräftepotenzial sinkt im Freistaat Sachsen jährlich um 0,9 Prozent“, sagt der OB. Lediglich die kreisfreien Städte Leipzig und Radebeul verzeichnen hier einen leichten Positivtrend, beziehungsweise stabile Werte. Im Landkreis Meißen wiederum sei mit einem Negativwert von -1,2 Prozent pro Jahr ein Arbeitskräftemangel deutlich stärker spürbar als im sachsenweiten Durchschnitt.

OB Wendsche: Arbeitskräftepotenzial wird weiter absinken

In Radebeul sank das Gesamtarbeitskräftepotenzial, also Menschen zwischen 18 und 64 Jahren, seit 2015 um 4,4 Prozent. „Es wird weiter absinken“, warnt Wendsche. Alleine in den kommenden zehn Jahren um weitere zehn Prozent. Hinzu komme, dass derzeit der neu ins Berufsleben einsteigende Jahrgang durchschnittlich etwa 30 Prozent kleiner sei als jene im Alter zum Renteneintritt. Ab Mitte der 2020er Jahre sollen es sogar 40 Prozent sein.

In Radebeul sinkt die Einwohnerzahl an jungen Menschen zwischen 17 und 18 Jahren jährlich um rund 32 Prozent. Mit rund 30 Prozent Verlust sind die Zahlen bei 18- bis 25-Jährigen ähnlich hoch. Zurückzuführen sei das laut Wendsche darauf, dass junge Menschen wegen Studium oder Ausbildung wegziehen. Gleichzeitig verzeichnet die Lößnitzstadt 19 Prozent Zuwachs in der Altersgruppe von 18 bis 25.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das sei ein positives Signal, denn gerade der Zuzug junger Menschen sei gefragt, um die demografische Entwicklung der vergangenen Jahre zu durchbrechen. „Für die Einschätzung der Zukunftsperspektive eines Gebietes ist vor allem die demografische Entwicklung in der Altersgruppe der jungen Erwachsenen, das heißt zwischen 18 und 39 Jahren, maßgeblich“, sagt der OB. Sie seien nicht nur am Erwerbsleben beteiligt, sondern würden vor allem die natürliche Bevölkerungsreproduktion sichern. Daher sei es notwendig, dass sich die demografische Entwicklung im Bereich der 18- bis 39-Jährigen in Radebeul verstetige, sagt der Oberbürgermeister.

Von Sabrina Lösch