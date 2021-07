Radebeul feierte am Wochenende Karl May

Radebeul

Radebeul hat am Wochenende wieder Karl May gefeiert – wenn auch anders als sonst. Wegen Corona wurden die traditionellen Festtage diesmal nicht im Lößnitzgrund begangen. Doch als Hoffnungsschimmer gab es für alle Freunde des Winnetou-Erfinders am Sonnabend und Sonntag ein dezentrales Karl-May-Wochenende.

Auf den Spuren des Abenteuerschriftstellers

Passend zur ungewöhnlichen Ausrichtung trug die Veranstaltung den Titel: „Karl May – Abseits des Pfades“. Statt in den Lößnitzgrund ging es dabei raus in die Weiten der Stadt. Angelehnt an Mays Fantasiereisen konnten Besucher am Wochenende an fünf verschiedenen Orten in Radebeul den Spuren des Abenteuerschriftstellers folgen.

Wild und lebhaft ging es dabei in der Wahnsdorfer Prärie zu: Ein tollkühner Apache führte dort unter anderem waghalsige Stunts auf seinem Pferd vor. Am Bahnsteig des Santa-Fe-Express’ in Radebeul Ost führte die Theaterfirma Erfurt eine moderne, komödiantische Inszenierung von „Winnetou“auf. Die Westernhelden zogen statt Revolver Akkuschrauber und präsentierten damit eine humorvolle Interpretation der Blutsbrüdergeschichte.

Die Eastside Linedancers sorgten am Radebeuler Kultur-Bahnhof für Western-Stimmung. Quelle: Steffen Manig

Neben Amerika führten Karl Mays Fantasiereisen auch in den Orient – auf die Streuobstwiesen am Elbufer in Altkötzschenbroda. Dort entführten Geschichten und Tänze in eine Welt wie aus Tausendundeiner Nacht. In Karl und Klaras Orientzelt im Karl-May-Hain begrüßten der Schriftsteller und seine Romanfigur Kara Ben Nemsi persönlich ihre Gäste und berichteten von ihren Abenteuern. Auf dem Gelände des Karl-May-Museums wurde es unter anderem mit indianischen Tänzen und Erzählungen sowie Puppenspiel westernhaft. Daneben luden gemeinsame Spaziergänge ein, sich auf die Spuren von Karl May in Radebeul zu begeben.

Trotz des kleineren Formats fanden sich am Wochenende zahlreiche Besucher bei den unterschiedlichen Festivitäten ein. „Die Veranstalter waren mit den Besucherzahlen an beiden Tagen zufrieden“, teilte Anja Schaaf vom Kulturamt Radebeul mit. So besuchten während der einzelnen Vorführungen bis zu 250 Zuschauer den Kultur-Bahnhof und die Wahnsdorfer Prärie, das Karl-May-Museum und der Karl May Hain lockten an beiden Tagen rund 1500 Gäste an.

Im nächsten Jahr sollen die großen Karl-May-Festtage wieder regulär in der Lößnitzstadt stattfinden: Vom 27. bis 29. Mai 2022 planen die Organisatoren, die abenteuerliche Welt des Autors in Radebeul zum Leben zu erwecken. Bis dahin war das vergangene Wochenende sicherlich ein kleines Trostpflaster für jeden Fan der Western-Welt.

Von Annafried Schmidt