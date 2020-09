Radebeul

Fast wäre das diesjährige Radebeuler Herbst- und Weinfest wegen Corona ins Wasser gefallen. Nass war’s zwar trotzdem, aber die Verantwortlichen blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück: „Das neue, dezentrale Veranstaltungsformat, bei dem das Fest in die gesamte Stadt hineingetragen wurde, konnte erfolgreich umgesetzt werden“, heißt es in einem ersten Fazit am Sonntagnachmittag.

Maximal 6000 Besucher zugelassen

Radebeuler Weingüter sowie die Veranstaltungsgelände in Radebeul Ost und West seien über das ganze Wochenende hinweg gut besucht gewesen, teilen die Verantwortlichen mit. Dabei spielte ihnen das Wetter sogar in die Karten. Denn aufgrund der pandemiebedingten Hygienevorschriften durften maximal 6000 Menschen den Dorfanger in Altkötzschenbroda gleichzeitig besuchen und höchstens 900 Besucher auf einmal über die Festmeile in Ost schlendern. Die Zahlen seien laut Veranstalter nicht erreicht worden und es mussten zu keiner Zeit Gäste abgewiesen werden.

Trotzdem hat der Dauerregen am Sonnabend das Programm durcheinandergebracht. Angesetzte Theateraufführungen mussten sowohl in Ost als auch in West abgesagt werden, konnten aber am Abend nachgeholt werden. Und die Künstler waren motiviert. „Mit Spielfreude und Energie drückten sie ihre Freude darüber aus, in diesem schwierigen Jahr endlich eine Möglichkeit zu haben, vor Publikum aufzutreten“, resümieren die Veranstalter.

So besang Liedermacher Wenzel am Sonnabendabend die schönen und traurigen Seiten des Lebens, das Teatro Due Mondi verwandelte den Dorfanger in eine große Fiesta, und eine Fahrt mit dem Theaterkarussell von Georg Traber, welches in Radebeul Ost aufgestellt wurde, war für viele Besucher ein Highlight. Auch die Schirmherrin und sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch ( CDU), besuchte das Weinfest und verschaffte sich selbst einen Eindruck vom neuen, coronakonformen Veranstaltungskonzept.

Ein paar Stunden Normalität

Mit einem speziellen Erfassungssystem wurden die Besucher an den Veranstaltungsorten aktuell gezählt und das Sicherheitssystem habe sich bewährt, heißt es seitens der Organisatoren: „Alle Besucher haben sich auf dem Gelände stets verantwortungs- und rücksichtsvoll verhalten.“ Auch Kulturamtsleiterin Gabriele Lorenz ist zufrieden mit dem Wochenende: „Unser Mut, neue Wege zu beschreiben, um auch unter schwierigen Rahmenbedingungen Kultur für viele Menschen erlebbar zu machen, wurde belohnt. Radebeul hat einmal mehr Kultur und Genuss auf unverwechselbare Weise verbunden und im Zeichen des Phoenix Hoffnung gegeben.“ Auch Besucher bekräftigen die Veranstalter in den sozialen Medien, dass die Entscheidung richtig war. Man habe für ein paar Stunden normal und glücklich einen schönen Abend genießen können, heißt es dort unter anderem. Ein anderer Besucher fasst es kurz zusammen: „Es war anders, aber schön.“

Von Lisa-Marie Leuteritz