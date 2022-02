Radebeul

Lange ist es her, dass die Besitzgesellschaft der Stadt Radebeul (BZGR) zu Feierlichkeiten einladen konnte. Bislang lag der Fokus eher auf der Sanierung der über 1100 bestehenden Wohnungen. Doch seit März 2021 lässt das kommunale Wohnungsunternehmen erstmalig wieder seit den 1990er Jahren bauen.

Höchste Zeit, denn ein Blick auf die Warteliste der BZGR zeigt: Wohnen in Radebeul ist sehr begehrt. Um der Nachfrage gerecht zu werden, entstehen aktuell vier Mietshäuser im dörflichen Stadtteil Serkowitz an der gleichnamigen Straße. Nach nicht mal einem Jahr steht bereits der Rohbau und BZGR-Geschäftsführerin Angela Sonchocky-Helldorf, Zimmerer-Chef Joachim Grätz und Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) konnten zum gemeinsamen Richtfest an die Serkowitzer Straße einladen. Wenn alles nach Plan läuft, beginnt die Vermietung der 20 neuen Wohnungen im Herbst.

Der erste Neubau seit den 1990ern

Noch sind die Arbeiten im vollen Gange. Unzählige Baufahrzeuge fuhren umher und aus allen Ecken tönten die Maschinen, als Oberbürgermeister Bert Wendsche seinen Dank an die Baufirmen und Bauleute richtete. „Das ist für uns hier in Radebeul nichts Alltägliches“, eröffnete der Oberbürgermeister seine Rede. Man habe in den 2000ern mit sich gerungen, neu zu bauen. Die Stadt entschied sich damals jedoch für die Sanierung der 1118 Wohnungen, von denen die meisten vor 1945 erbaut wurden und eine Überholung bitter nötig hatten.

Fremden Investoren habe man in der Zeit widerstanden, um den Wohnungsmarkt preislich zu stabilisieren. „Wir haben eine Durchschnittskaltmiete von sechs Euro pro Quadratmeter. Somit ist Radebeul eine Stadt für alle Geldbeutel“, so Bert Wendsche weiter. Bei der Standortsuche für den Neubau fiel die Wahl auf Serkowitz. Um den dörflichen Charakter des Stadtteils zu erhalten, initiierte der BZGR 2019 einen Architekturwettbewerb, bei dem sich das Dresdner Planungsbüro „Stadtprojekt Rogge.Pfau“ mit seinem Entwurf von vier freistehenden Landhäusern durchsetzen konnte.

Im Anschluss richtete BZGR-Chefin Angela Sonchocky-Helldorf das Wort an die Handwerker und alle Beteiligten, „ohne die wir unsere Vision heute nicht feiern könnten“. Besonderer Dank ging auch an die Baufirma „Rommel Bau“ und das Zimmerer-Team von Joachim Grätz, die den Rohbau trotz Corona und den damit verbundenen Rohstoff- und Lieferschwierigkeiten in der geplanten Zeit abschließen konnten.

Pilotprojekt bei der Energieversorgung

Ein Gruß ging zudem an die Nachbarn, die den Baulärm seit einem Jahr ertragen müssen. Nach ihrer Rede stand Angela Sonchocky-Helldorfs schwierigste Aufgabe des Tages bevor: der traditionelle letzte Nagel, der in den Dachstuhl geschlagen werden muss. „Für jeden Schlag gibt es eine Kiste Bier für die Zimmerer“, kommentierte Joachim Grätz, der den Richtkranz organisiert hat, die beherzten Schläge der Bauherrin. Nach 50 ausstehenden Kästen erlöste der Zimmermann die 42-Jährige und verkündete den feierlichen Richtspruch. Die obligatorische Sektglas-Taufe durfte natürlich auch nicht fehlen.

Den letzten Nagel schlägt die Geschäftsführerin der Besitzergesellschaft Angela Sonchocky-Helldorf ein. Quelle: Dietrich Flechtner

4,3 Millionen Euro soll der Neubau am Ende kosten. Die Größe der 20 Zwei- bis Fünfraumwohnungen liegt zwischen 50 und 150 Quadratmetern. Alle Wohnungen bekommen eine Fußbodenheizung. Hierbei handelt es sich um ein nachhaltiges Pilotprojekt der Stadtwerke Elbtal, denn die Heizung wird über eine Grundwasserwärmepumpe mit heißem Wasser versorgt. Die Pumpe wiederum wird durch Strom zum Laufen gebracht, den Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Mietshäuser liefern.

Noch können sich die Leute bewerben

Die Durchschnittsmiete von sechs Euro pro Quadratmeter scheint laut Sonchocky-Helldorf daher eher weniger realistisch. „Aktuell kalkulieren wir mit circa 9,50 Euro pro Quadratmeter“, verriet die BZGR-Vorsitzende nach dem Nagelschlag. Das Wohnungsunternehmen wolle noch schauen, was die Ausschreibung der Außenanlage kosten wird. Vermietet sind die Wohnungen noch nicht. Die BZGR führt eine Liste, auf der alle Interessenten aufgenommen werden. „Wenn alles soweit ist, werden wir auf alle Bewerber zugehen und das dann konkretisieren“, so die Bauherrin weiter. Wer also Interesse hat, kann sich noch bewerben. Die Geschäftsführerin plant, im September bereits die neuen Mieter einziehen zu lassen. Das hänge natürlich vom weiteren Fortschritt ab. „Materialknappheit gab es vor allem am Anfang, aber ansonsten sind alle super mitgezogen.“

Von Tim Krause