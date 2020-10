Radebeul

Er ist Radebeuls ältester Männerchor und blickt auf eine 176-jährige Tradition. Jeden Montag treffen sich die Herren, um alte und neue Volkslieder zu singen. Es geht nicht nur um die Musik, sondern auch die Gemeinschaft. Doch der Traditionschor steht vor einer heiklen Herausforderung. „Wenn es so weitergeht, wird es den Chor nächstes Jahr nicht mehr geben“, sagt der neue Chorleiter.

Der Jüngste ist der Chorleiter

Die Chroniken des Männerchores Radebeul gehen auf das Jahr 1844 zurück. Damals wurde der „ Liederkranz“ in Kötzschenbroda gegründet. Winzer, Bauleute, Handwerker und andere Gewerbemänner trafen sich zum Singen. Mittlerweile ist der vierstimmige Männerchor Teil des Sächsischen Chorverbandes und Träger der „ Zelter-Plakette“. Die höchste Auszeichnung für Amateurchöre verlieh Bundespräsident Roman Herzog 1997 an den Chor – als Anerkennung für die Pflege des Deutschen Volksliedes. Heute trägt er den Namen „ Liederkranz 1844“ und tritt bei Stadtfesten, in Pflegeheimen oder auf Feiern auf. Doch dieses Jahr ist alles anderes.

Erst vor wenigen Wochen begannen die Herren wieder gemeinsam zu singen. Coronabedingt mussten die Proben ausfallen. Nun füllt sich, mit genügend Abstand, wieder der Festsaal des Goldenen Ankers in Radebeul. Pünktlich zur wöchentlichen Probe erscheinen 15 der 24 Chormitglieder. Sie kommen aus Radebeul und der Umgebung, manch einer reist sogar aus Brandenburg an. „Wegen der Geselligkeit“, erklärt Volkmar Kretzschmar. Er ist 2. Vorsitzender beim Männerchor Radebeul e.V. und singt seit 13 Jahren im „ Liederkranz 1844“. Seit kurzem steht vorn ein neues Gesicht. Es ist der junge Chorleiter Johannes Rauschelbach. Mit 23 Jahren senkt er den Altersdurchschnitt gehörig. Er möchte neuen Schwung in den vierstimmigen Männerchor bringen. Das ist auch ganz im Sinne der Vorstandes: „Wir wollen unser Repertoire modernisieren und auch flottere Lieder singen“, erklärt Kretzschmar. Doch zuvor müssen die Herren ein großes Problem lösen: der Chor kämpft gegen die Überalterung.

Von den 24 Sängern ist der Jüngste 55 Jahre alt, Älteste stolze 94. Nachwuchs fehlt. „Wir haben bei den Proben festgestellt, dass manchmal einfach altersbedingt die Stimme versagt – das hat uns sehr erschrocken“, gesteht Hartmut Ebert. Er leitet die Nachwuchs-Werbekampagne, die der Verein ins Leben gerufen hat. Die Herren versuchen mit Flyern, Aushängen und wenn möglich auch Auftritten auf sich Aufmerksam zu machen. „Viele wissen gar nicht mehr, dass es uns gibt“, meint Ebert, der seit 25 Jahren dabei ist.

Neue Stimmen braucht der Chor

„Es gibt das große Chorsterben“, erklärt Kretzschmar. Dabei biete der Chor mehr als nur die Leidenschaft für klassische Musik. Er sei eine Gemeinschaft, meint er. Herrenabende, Jubiläen und die Weihnachtszeit werden gemeinsam gefeiert. Neben den wöchentlichen Proben spielen im Männerchor das Leben, die Familie und die Geselligkeit eine große Rolle.

Auch für die Chormusik wünscht sich der junge Chordirigent Rauschelbach Nachwuchs. Als Student der Dresdner Hochschule für Musik blickt er vielleicht am deutlichsten den Tatsachen ins Auge: der Chor braucht neue Stimmen – erst dann könne er wieder musikalisch wachsen und sich fortentwickeln. Wichtigste Voraussetzung um Sänger im Männerchor zu werden ist die Lust am Singen in der Gemeinschaft. „Notenlesen wäre vom Vorteil, um in den Chor einzusteigen“, meint der Chorleiter. „Aber bei uns kann niemand vom Blatt singen“, fügt Ebert humorvoll hinzu. Vorsingen brauche keiner. „Aus dem Sprechenhören ergibt sich dann schon, das könnte ein Tenor werden“, erklärt Ebert.

Die Herren vom „ Liederkranz 1844“ wollen nicht die letzten Nachfahren der Radebeuler Männergesang-Tradition sein. Deshalb hoffen sie, dass sich bald neue Stimmen in der Gemeinschaft einfinden. Volkmar Kretzschmars bestes Argument dafür lautet: „Singen hält jung.“

Der Chor probt jeden Montag um 19 Uhr im Radebeuler Hotel „Goldener Anker“. Mehr Informationen über Jürgen Tobianke (1. Vorsitzender): Tel. 0351 83 03 349 oder per Email: juergen.tobianke@gmx.de

Von Sören Hinze