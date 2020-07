Radebeul

Wohnungen statt Büros – so lassen sich die Pläne des Eigentümers für den Wasapark in aller Kürze beschreiben. Das auf 44 Millionen Euro geschätzte Vorhaben ist vor allem bei Anwohnern umstritten, weil sie die geplante Bebauung mit mehreren Wohnhäusern mit insgesamt 141 Wohnungen in dem Karree zwischen Pestalozzistraße, Meißner Straße, Wasastraße und Schumannstraße für zu dicht halten. Der Stadtrat hat nun zwei Bebauungspläne für das Areal aufgestellt, um das Heft des Handelns nicht zu verlieren.

Dabei gibt es für das Areal schon einen Bebauungsplan. Den hat der Stadtrat 2017 aufgestellt und mit einer Veränderungssperre versehen, die im August 2020 ausläuft. Weiter verfolgt wurde dieser Bebauungsplan, der den Abriss sämtlicher Bürogebäude – auch des Riegels an der Meißner Straße – und die Errichtung kleinteiliger Wohnbebauung fordert, dann nicht. Offenbar ist er rechtlich nicht zu halten, weil die Gebäude Bestandsschutz genießen, also nicht ultimativ ihr Abriss gefordert werden kann. Außerdem läuft die Veränderungssperre nächsten Monat aus – deshalb empfahl Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos) die Aufhebung des B-Plans. Ein Vorschlag, dem die Stadträte auf ihrer jüngsten Sitzung folgten.

Abriss ist „wünschenswert und anzustreben“

An Stelle des alten haben sie zwei neue Bebauungspläne gesetzt. Der erste befasst sich konkret mit dem Gebiet, in dem die dreigeschossigen Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Derzeit befinden sich dort Parkplätze und die in den 1970er Jahren errichteten Büroriesen, die Stadtplanern und Anwohnern der umliegenden Villengebiete seit jeher ein Dorn im Auge sind. Anders als bisher räumt der neue Bebauungsplan allerdings einen Bestandsschutz für die Bürogebäude ein. Tatsächlich plant der Eigentümer, eines von ihnen, den langgezogenen Riegel an der Meißner Straße, nur um einige Geschosse zu kürzen und sonst als Lärmfänger an der viel befahrenen Straße zu erhalten. Immerhin hält die Stadt fest, dass der Abriss des Wasaparks „wünschenswert und anzustreben“ sei.

Damit ist der Bebauungsplan nicht als Kampfansage an den Eigentümer zu verstehen. „Der Bebauungsplan legt sich gewissermaßen unter den vorhabenbezogenen Plan des Eigentümers“, erläutert Baubürgermeister Müller die Rangfolge. Bedeutet: Wenn die Pläne des Eigentümers platzen, hat die Stadt nun eine gültige Rückfallebene.

Stadt will nicht gegen Eigentümer arbeiten

Derzeit geht allerdings im Rathaus niemand davon aus, dass sie gebraucht wird. Man sei dabei, die Bürgerbeteiligung zum Vorhaben auszuwerten, sagte OB Bert Wendsche (parteilos). Und wolle das Projekt gemeinsam weiter entwickeln. Das hat vor allem einen Grund: Der Eigentümer bietet eine ordentliche Reduktion der Nutzfläche an. 16 000 Quadratmeter Wohnfläche würden nach seinem Plan entstehen, 22 000 Quadratmeter gibt es in den Bestandsgebäuden. „Und die könnte er zu Wohnungen umnutzen“, sagt der OB. Hinzu kommt, dass er über Paragraf 36 relativ einfach Baurecht für straßenbegleitende Wohnhäuser an der Pestalozzistraße bekommen kann. Das würde eine weitere Verdichtung bringen, die weder Stadt noch Anwohner wünschen. Deshalb versucht man es nun gemeinsam.

Der zweite Bebauungsplan erfasst ein Areal zwischen Pestalozzistraße und Bahnanlagen, das Bestandteil des alten Plangebiets war. Es soll zu einem Freizeitangebot für Jugendliche entwickelt werden.

