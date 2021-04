Radebeul

Der Stadtrat hat am Mittwoch seinen Haushalt für 2021 beschlossen. Die von der Verwaltung vorgelegte Haushaltssatzung erhielt eine breite Mehrheit von 22 Stimmen. Sechs Stadträte aus der Fraktion Bürgerforum / Grüne / SPD haben ein Exempel statuiert, indem sie gegen den Haushaltsplan stimmten. Die beiden Fraktionsmitglieder von Die Linke haben sich enthalten. Der beschlossene Haushalt sieht vor, in diesem Jahr keine Schulden zu tilgen. Unter anderem stellt die Coronakrise die Finanzen der Stadt vor eine Herausforderung. Neue Schulden sollen trotzdem vermieden werden.

64 Millionen Euro Einnahmen

Insgesamt erwarte die Stadt für dieses Jahr Einnahmen in Höhe von rund 64 Millionen Euro. Davon fließt etwa die Hälfte durch Steuereinnahmen in die Stadtkasse. Wichtigste Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer mit 9,6 Millionen Euro und der Gemeindeteil der Einkommensteuer in Höhe von rund 13 Millionen Euro. Bei beiden Summen handelt es sich um vorsichtige kaufmännische Schätzungen, erläuterte die Amtsleiterin der Kämmerei, Kerstin Kramer. Unsicherheit bei den Unternehmen und Haushalten sowie eine angeschlagene Wirtschaft schmälern die Einnahmen der Stadt. Daher werde mit gedämpften Steuereinnahmen gerechnet. Neben den Steuern erhält Radebeul vom Freistaat Schlüsselzuweisungen in Höhe von rund 13 Millionen Euro sowie zehn Millionen Euro aus sonstigen Zuweisungen. Auf der anderen Seite der Kalkulation stehen die geplanten Ausgaben und Investitionen, die der Haushalt vorsieht.

Insgesamt möchte die Stadt rund 68 Millionen Euro ausgeben: Die Einnahmen-Ausgaben-Bilanz fällt negativ aus. Etwa 3,8 Millionen Euro fehlen. Um die rote Zahl zu decken, hat der Stadtrat beschlossen, die planmäßige Kredittilgung herunterzufahren: 2021 und 2022 soll der Kredit der Stadt gar nicht getilgt werden, in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 mit nur jährlich jeweils einer Million Euro. Normalerweise sind im Radebeuler Haushalt jährlich 2,2 Millionen Euro für den Schuldenabbau vorgesehen. Aktuell liegen die Kreditschulden der Stadt bei rund 20 Millionen Euro. 2002 waren es noch etwa 55 Millionen. Die Stadtverwaltung plant den Schuldenberg noch vor Mitte der 2030er Jahre komplett abzubauen.

Am teuersten: Das Personal

Zu den höchsten Ausgaben der Stadt zählen, wie jedes Jahr, die Personalkosten mit rund 18 Millionen Euro sowie die Kreisumlage mit 15 Millionen Euro. Zu den Investitionsschwerpunkten der Stadt äußerte sich Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) im Stadtrat mittels einer Präsentation. Fast fünf Millionen Euro fließen in die Bildungsinfrastruktur, unter anderem in die Brandschutzsanierung des Lößnitzgymnasiums und der Grundschule Oberlößnitz sowie in die Sanierung des Gymnasiums Luisenstift.

Für die wirtschaftsnahe Infrastruktur sind rund 3,5 Millionen Euro vorgesehen, davon 1,6 Millionen Euro für Maßnahmen der Straßenentwässerung und Wasserversorgung. Rund 200 000 Euro werden in den Öffentlichen Personennahverkehr investiert, 1,5 Millionen Euro in den Straßenbau. Jeweils etwa 300 000 Euro fließen die Sanierung des ehemaligen E-Werks sowie in die Sanierungsgebiete Ost und West. Das Geld ist einerseits für den zukünftigen Vorplatz des Karl-May-Museums, anderseits für die Umnutzung der „Alten Post“ und Fußwegsanierungen eingeplant. Eine halbe Million Euro kommt der Feuerwehr zugute: Die Feuerwache Ost bekommt einen Neubau und eine neue Drehleiter.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Fraktionsrunde bezogen die Stadträte zur Haushaltssatzung und allgemeinen Stadtpolitik Stellung. Als erstes sprach Eva Oehmichen, Fraktionsvorsitzende vom Bürgerforum. „Diese Haushaltssituation ist auch das Ergebnis einer jahrelangen verfehlten Finanzpolitik“, mahnte sie und kündigte an, dass ihre Fraktion der vorliegenden Haushaltssatzung nicht zustimmen werde. Investitionen der vergangenen Jahre fielen der Stadt nun auf die Füße. Unter anderem nannte sie den Kauf des ehemaligen E-Werks und der Tankstelle vor dem Karl-May-Museum.

Für die CDU-Fraktion sprach Ulrich Reusch. In einer umfangreichen Rede lobte er den Kurs der Stadt: „Wir haben in den vergangenen Jahren solide gewirtschaftet. Auch mit diesem Haushalt zeigt die Stadt einmal mehr, dass Radebeul zukunftsfähig bleibt.“ Wie auch sein Vorredner dankte AfD-Fraktionschef René Hein den Steuerzahlern. „Der Haushalt hat nur wenige Stellschrauben, daher gibt es kaum Möglichkeiten für Einsparungen“, erläuterte er. Im Gegensatz zu anderen Kommunen und trotz Coronakrise sei die Stadt gut aufgestellt. „Es ist jammern auf hohen Niveau“, sagte Hein. Dem Standpunkt pflichtete auch Daniel Borowitzki (Linke) bei. Ähnliche Schlüsse habe er auch im Austausch mit Stadträten anderer Kommunen gezogen. Im Haushalt finde jedoch die Altersgruppe der zwölf bis 17 Jährigen zu wenige Beachtung, bemerkte Borowitzki. Er kündigte an, dass sich seine Fraktion bei der Abstimmung enthält.

Aus der FDP-Fraktion wurde das Aussetzen der Tilgung als folgerichtig bewertet. So seien Fördermittel für Bauleistungen nicht gefährdet. Die Stadt dürfe sich nicht vor den Existenzproblemen von Gewerbe, Gastronomie, Familien und Kindern verschließen, sagte FDP-Fraktionschef Alexander Wolf. Seine Fraktion werde dem Haushalt zustimmen. „Alle wichtigen mittelfristigen Investitionen sind gesichert“, lobte Fraktionschefin Eva-Maria Schindler (Freie Wähler) den Haushaltsplan. Unter anderem begrüße ihre Partei die Investitionen in die neue Musikschule, die in Radebeul-West entsteht.

Nachdem der Stadtrat die Haushaltssatzung bestätigte, wurde die Aussetzung der Kredittilgung einmütig beschlossen.

Von Sören Hinze