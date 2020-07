Radebeul

Großes Stühlerücken im Stadtrat: Andreas Kruschel, ehemals Freie Wähler, und Ilka Petzold, ehemals Linke, haben beide ihre Fraktionen verlassen. Dem Vernehmen nach soll es zuvor in beiden Fällen hinter den Kulissen heftigen Knatsch gegeben haben.

Gewinner des Doppelwechsels reichlich ein Jahr nach der Kommunalwahl im Mai 2019 ist die FDP-Fraktion. Sie gewinnt in Andreas Kruschel nicht nur einen erfahrenen Kommunalpolitiker, sondern kann mit nun drei Mandaten auch alle beratenden Gremien für den Stadtrat besetzen. Verlierer ist dagegen die Linke-Fraktion, die sich nun nur noch aus Daniel Borowitzki und Karl Lehmann zusammensetzt. Mit zwei Mitgliedern können sie nun nicht mehr alle Ausschüsse besetzen, was die Fraktionsarbeit und den Informationsfluss erschwert.

Geringere „Bereitschaft zur freien Diskussion“

In einer persönlichen Erklärung ließ die parteilose Ilka Petzold Kritik an der Arbeit ihrer bisherigen Fraktion erkennen. So sehe sie den Stadtrat „nicht als Gegenspieler“ der Stadtverwaltung. Eine kritische Haltung schließe in ihren Augen das gemeinsame Suchen nach praktikablen Lösungen ein. Das kann man als Kritik an der oppositionellen Haltung sehen, die die von Daniel Borotwitzki geführte Fraktion immer wieder an den Tag legt. Außerdem kreidet Ilka Petzold „den beiden jungen Männern in der Fraktion“ an, „die digitalen Medien“ zu bevorzugen und eine geringere „Bereitschaft zur freien Diskussion“ an den Tag zu legen. Unter diesen Aussagen kann man den Vorwurf einer schlechten Kommunikation verstehen.

Ilka Petzold Quelle: Archiv

„Die Entscheidung von Frau Dr. Petzold hat uns überrascht, auch wenn in der letzten Zeit eine zunehmende Entfremdung zwischen den anderen Fraktionsmitgliedern und ihr zu erkennen war“, kommentiert die stellvertretende Vorsitzende des Ortsverbandes, Manuela Riemer, den Schritt. Die Arbeit der Fraktion werde dadurch geschwächt. Fraktionschef Daniel Borowitzki blickt in die Zukunft: „Um die weitere Mitarbeit der Fraktion in den Ausschüssen zu gewährleisten, prüfen wir aktuell mit Mitgliedern von Bürgerforum/Grüne/ SPD eine konstruktive Zusammenarbeit.“

„Missgunst“ und „Kleingeistigkeit“

Ilka Petzold möchte keine „Einzelkämpferin“ sein, wie sie sagt und hat sich deshalb der Fraktion der Freien Wähler angeschlossen. Damit behält diese trotz des Weggangs von Andreas Kruschel fünf Sitze. Dessen Wechsel zur FDP muss heftiger Streit vorausgegangen sein, der offenbar mit der an einem Veto von Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) gescheiterten Wahl des umstrittenen Dichters Jörg Bernig zu tun hat. Andreas Kruschel hält eine „juristische Aufarbeitung“ dringend geboten, weil einige Stadträte das Gebot der Nichtöffentlichkeit gebrochen hätten.

Andreas Kruschel Quelle: Archiv

Tatsächlich wurde kurz nach der Amtsleiterwahl am 21. Mai über soziale Medien über das Ergebnis informiert, das den Regeln allerdings erst bei der nächsten Stadtratssitzung hätte öffentlich werden dürfen. Darauf sei ein medialer Sturm losgebrochen, der die Arbeit des Stadtrats in Zweifel gezogen hatte. Da sich auch eine Ortsgruppe der Freien Wähler an der Debatte beteiligt habe, habe er die Vorgänge in einer Fraktionssitzung klären wollen, berichtete Andreas Kruschel. Und fand dafür offenbar keine Un­terstützung bei seinen Fraktionskollegen. Er sei gefragt worden, ob er „einen Maulkorb“ verpassen wollte, berichtete Andreas Kruschel irritiert vor dem Stadtrat.

Und diese Irritation ist offenbar beidseitig. Jedenfalls äußerte sich der Fraktionschef der Freien Wähler, Uwe Wittig, nur sehr knapp zu dem Vorgang. Er stellte die Worte „Missgunst“ und „Kleingeistigkeit“ in den Raum.

Nun ist unklar, wie es weiter geht. Egal, ob sich die Linken der Großfraktion Bürgerforum/Grüne/ SPD anschließen oder nicht – die Ausschüsse müssen neu besetzt werden. Eine Einigung darüber wird nach der Sommerpause im September erwartet.

Von Uwe Hofmann