Radebeul

Ein altbekanntes Sprichwort lautet: „Bier auf Wein, das lass sein – Wein auf Bier, das rat ich dir.“ Aber was, wenn einfach beides zeitgleich im Glas landet? Dieser Frage sind die Weinexperten der Meißner Winzergenossenschaft zusammen mit den Braumeistern des Radebeuler Brauhauses auf den Grund gegangen.

Herausgekommen ist dabei das „Bennobräu“, ein Hybrid aus einem pilsähnlichen Bier und ei­nem klassischen leichten Weißwein. Welche Rebsorte genau in den Tanks gärt, wollte Lutz Krüger, Geschäftsführer der Sächsischen Winzergenossenschaft Meißen, bei der offiziellen Verkostung im Brauhaus an der Meißner Straße nicht verraten.

Exotisches aus Sachsen

Die Bier-Wein-Kombination, die im Hinblick auf deutsche Trinkgewohnheiten wohl beim einen oder anderen für hochgezogene Augenbrauen sorgen dürfte, ist etwa in südlicheren Gefilden wie Italien oder Spanien schon längst ein alter Hut. Laut Braumeister Matthew Burdic gibt es hier schon einige englische Produkte auf dem Markt.

Eine sächsische Variante suchte man bisher vergebens. Um das zu ändern, „wollten wir mit den hervorragenden Weinherstellern aus der Region zusammenarbeiten“, erklärte der Bierbrauer aus Seattle. Die Wahl fiel schlussendlich auf den Weinerzeuger aus Meißen. „Einige unserer Winzer haben sich bereits privat am Bierbrauen versucht“, verriet Lutz Krüger. In einer Aufsichtsratssitzung sei dann der Entschluss gereift, sich an der alkoholischen Kreuzung zu versuchen.

Aber wie schmeckt nun die Mixtur aus Gersten- und Traubensaft? „Das Bier ist schon dominierend, schmeckt aber sehr gut“, lautete das Fazit des sächsischen Weinadels während der Verkostung. Die Radebeulerin Sabrina Papperitz, amtierende Weinprinzessin, und Weinkönigin Nicole Richter aus Dresden beschrieben das Getränk als sehr fruchtig mit milder, nicht zu saueren Note im Abgang.

Die beiden Weinexpertinnen könnten sich das Getränk hervorragend als Aperitif an Weihnachten oder Silvester vorstellen. „Vielleicht kann man so auch Leute aus dem Bier- beziehungsweise Weinlager für das Lieblingsgetränk der Gegenseite überzeugen“, hofft Sabrina Papperitz.

Vor allem die richtige Balance zwischen Wein und Bier im Geschmack zu finden, sei eine große Herausforderung gewesen. „Wir hatten ja eigentlich keine Erfahrung mit Wein und gerade die säuerliche Note war für uns ungewöhnlich“, erklärte Matthew Burdic, der seit drei Jahren in der Radebeuler Brauerei arbeitet. Das verwendete Bier hat der 33-Jährige zusammen mit seinen Kollegen nur leicht gehopft, damit es weniger bitter schmeckt als sonst.

Die erste Charge ist Geschäftsführer Lutz Krüger nach erstmal auf 1000 Flaschen begrenzt, um zu schauen, wie das „Bennobräu“ in der Region ankommt. Läuft alles nach Plan, soll das Getränk in Serie gehen. Den bisherigen Kunden hätte es sehr gut geschmeckt. Wer sich selber ein Bild vom Bier-Wein-Hybriden machen möchte, bekommt die Flasche aktuell für rund acht Euro im Brauhaus Radebeul sowie in der Vinothek am Bennoweg in Meißen. Gespräche, um das „Bennobräu“ in lokalen Supermarktregale zu bringen, liefen bereits.

Von Tim Krause