Radebeul

Auch im Kreis Meißen blieb die Sieben-Tage-Inzidenz in den letzten Tagen konstant unter 100. Damit ist die Bundesnotbremse ausgesetzt und die Außengastronomie hat wieder geöffnet. Das bedeutet auch grünes Licht für den Weinsommer auf Schloss Wackerbarth. Für die Gastronomen und Winzer des Landkreises „ein Licht am Ende des Tunnels“, heißt es vom Weingut. Man freue sich, endlich wieder Gäste begrüßen zu dürfen.

Ab Donnerstag gibt es auf der barocken Schlossanlage also wieder Wein, Musik und Kulinarik für die Besucher. Rund 120 Tische sind dafür auf dem Gelände zwischen den Radebeuler Weinbergen aufgestellt. Es herrscht freie Platzwahl und Selbstbedienung. Auch der Gutsmarkt hat täglich geöffnet und bietet Wein, Sekt, Zubehör und Präsente an.

Während der Markt ohne Terminbuchung besucht werden kann, ist für den Außenbereich aufgrund der Coronaschutzverordnung des Freistaates eine Tischreservierung, telefonisch oder per E-Mail, nötig. Die möglichen Zeitslots finden sich auf der Webseite des Weinguts. Ein tagesaktueller negativer Coronaschnelltest ist dann notwendig, wenn Personen aus verschiedenen Hausständen an einem Tisch sitzen wollen. Der Einlass erfolgt zentral über den Durchgang an der modernen Manufaktur (Wackerbarthstraße 1).

Reservierung (möglichst am Vortag): 0351 8 95 50 oder kontakt@schloss-wackerbarth.de

Internet www.schloss-wackerbarth.de/aktuelles/weinsommer

Von DNN