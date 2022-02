Radebeul

Für die rund 1 800 Beschäftigten des Radebeuler Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer soll sich die Wochenarbeitszeit in den nächsten Jahren Stück für Stück auf 35 Stunden reduzieren. Wie die IG Metall mitteilte, erfolge die Arbeitszeitreduzierung über einen Zeitraum von zehn Jahren und bei vollem Lohnausgleich.

In den vergangenen Jahren haben die Gewerkschafter in dem Unternehmen mit zahlreichen Aktionen immer wieder auf die unterschiedlichen Arbeitszeiten zwischen den beiden Standorten in Radebeul und in Würzburg aufmerksam gemacht. Bei Koenig & Bauer in Bayern ist die 35 Stunden-Woche nämlich schon lange der Standard.

„Wir konnten im vergangenen August gut 800 Erklärungen der Beschäftigten bei unserem Vorstand auf den Tisch legen. Alle beinhalteten die klare Forderung zur Angleichung der Arbeitszeit“, so Daniel Pfeifer, Betriebsratsvorsitzender bei Koenig & Bauer in Radebeul. „Diese und einige weitere Aktionen haben uns den Weg für die betrieblichen Verhandlungen mit dem Vorstand geebnet.“

Zu Beginn des nächsten Jahres soll die Wochenarbeitszeit von den aktuellen 38 vorerst auf 37,5 Stunden reduziert werden. In den Folgejahren möchte das Unternehmen die Arbeitszeit dann jeweils um 15 Minuten senken, um schlussendlich die in der westdeutschen Metall- und Elektroindustrie übliche 35-Stunden-Woche zu erreichen.

Die IG Metall sprach von einem historischen und überfälligen Schritt: „Zum ersten Mal ist es in Sachsen gelungen, die 35-Stunden-Woche in einem Unternehmen außerhalb der Automobilbranche durchzusetzen“, so Birgit Dietze, Bezirksleiterin der Gewerkschaft.

Von bw