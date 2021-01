Radebeul/Dresden

Breakdance geht auch in der Corona-Pandemie. Das wollen die Tänzerinnen und Tänzer von The Saxonz beweisen und bieten Kurse online an. Felix Roßberg, Trainer und Mitgründer der Saxonz, sagt, das Jahr sei für die Breaker wie für alle Künstler schwierig gewesen: Internationale Wettkämpfe fielen aus, Auftritte waren nur in kleinen Kreisen im Sommer möglich, Tanzunterricht hingegen gar nicht. Dennoch konnte sich The Saxonz auch einen lang gehegten Traum erfüllen: ein eigenes Tanzstudio.

Über den 2019 gegründeten Verein „84’TIL – Zentrum für urbane Kultur“, zu dessen Initiatoren The Saxonz gehörten, haben sich die Tänzer und Tanztrainer am 1. November in ein ehemaliges Gewerbeobjekt in Radebeul eingemietet. Da die Immobilie direkt an der Stadtgrenze zu Dresden liegt, eigne sich der Standort für Kinder und Jugendliche aus der Landeshauptstadt und aus Teilen des Landkreises Meißen gleichermaßen, so Roßberg.

Noch keine Präsenzkurse

In dem Gebäude sind mehrere Kreative, Künstlerinnen und Künstler aktiv. Ihr Studio haben die Saxonz selbst renoviert und können es in Absprache mit dem Vermieter so einrichten, wie sie es für ihr Training und die Kurse brauchen.

Derzeit können die Tänzerinnen und Tänzer – im Foto Felix Roßberg – wegen Corona-Auflagen nur einzeln in ihrem neuen Studio trainieren. Quelle: Lars Müller

„Leider konnten wir wegen der Corona-Beschränkungen noch keine Präsenzkurse anbieten“, bedauert Roßberg. Nach einem Eröffnungsevent unter Corona-Regeln war wieder Schluss. Aber das eigene Studio mit dem 120 Quadratmeter großen Tanzsaal biete immerhin die Möglichkeit, Online-Kursvideos flexibel zu drehen. Die eine Kursleiterin und die vier Kursleiter könnten quasi rund um die Uhr hintereinander das Studio nutzen. Zuvor hatten die Saxonz das Jugend- und Freizeithaus Emmers in Dresden-Pieschen oder das Festspielhaus Hellerau genutzt – wegen Corona sei dies jedoch immer schwieriger gewesen, so Felix Roßberg.

Behördliche Auflagen oft schwer zu durchschauen

Oft waren diese Locations geschlossen. Derzeit nutzen den Angaben zufolge 50 Mädchen und Jungen ab sechs Jahren die Online-Kurse. Neueinsteiger seien jederzeit willkommen. Roßberg freut sich, dass viele Eltern das Angebot unterstützten und auch im vergangenen Jahr weiter Kursgebühren gezahlt haben, als der Unterricht wegen des Corona-Lockdowns komplett ausfallen musste. Bei einer Crowdfunding-Aktion haben Fans und Unterstützer der Tänzergruppe fast 8700 Euro gespendet. Das Geld soll zum Abschleifen des Parketts im Studio, für eine neue Beleuchtung und eine Musikanlage verwendet werden.

Rund 20 aktive BGirls und BBoys gehören zum Stamm von The Saxonz. Nur fünf von ihnen leben aber als selbstständige Künstler komplett vom Tanzen, sagt Roßberg. Alle hätten mit Hilfe staatlicher Unterstützung und aus Rücklagen die Corona-Pandemie bisher gut gemeistert. Dennoch seien die behördlichen Auflagen oft schwer zu durchschauen. Da die Tänzer teilweise als Profisportler gelten, haben einige von ihnen das Glück, weiter trainieren zu dürfen. Andere seien nur in ihrer Freizeit aktiv, trainierten viel zu Hause, um in Form zu bleiben, hieß es. Tänzer Zeky wiederum kommt aus Tschechien und muss sich ebenfalls auf ständig ändernde Regeln an der Grenze einstellen.

8. Platz bei der Breakdance Weltmeisterschaft

Roßberg, der selbst noch einige Tage in der Woche als Physiotherapeut arbeitet, hofft, dass im Frühjahr wieder gemeinsames Training ohne größere Einschränkungen möglich wird. Nur so könnten Choreographien gemeinsam entwickelt und einstudiert werden. „Entscheidend für die Breaking- und HipHop Kultur sind der Austausch und die gemeinsame Zeit.“ Tänzerinnen und Tänzer könnten nicht einfach lange Pause machen, betont Felix Roßberg. Nur mit gemeinsamem Training könnten die Saxonz nach der Corona-Pandemie nahtlos an ihre Erfolge anschließen. In Russland beispielsweise trainierten die Breakdancer ohne Pause und absolvieren derzeit sogar Wettkämpfe, freilich ohne internationale Beteiligung. Die Saxonz waren drei Mal deutscher Meister und erreichten auch schon einen 8. Platz bei der Breakdance Weltmeisterschaft.

Die sächsische Staatskanzlei in Dresden hat die Ausstrahlungskraft der Tänzerinnen und Tänzer schon vor Jahren entdeckt und nutzt das weltoffene und moderne Image der Saxonz gerne und immer wieder für ihre Werbekampagne „So geht Sächsisch“. Die Breaker drehen ihre Videos werbewirksam vor sächsischen Ausflugszielen oder in schöner Landschaft, werden auch gelegentlich für öffentliche Events des Freistaats gebucht.

Von Lars Müller