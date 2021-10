Radebeul/Coswig/Weinböhla

Die Straßenbahnlinie 4 rollt bereits seit 90 Jahren von Dresden über Radebeul und Coswig bis nach Weinböhla. Deren Erhalt in der Zukunft kostet eine Menge Geld. Voraussichtlich sind es 50,8 Millionen Euro, die im Kreis Meißen in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) investiert werden müssen. Das ist aber lediglich eine Kostenannahme. Die Summe kann noch steigen, was von mehreren Faktoren abhängt.

Verkehrsvertrag sichert Erhalt der Straßenbahn im Landkreis Meißen

In seiner jüngsten Sitzung hat der Kreistag Meißen den Verkehrs- und Investitionsvertrag einstimmig beschlossen. Der hat den Erhalt und Ausbau der Straßenbahn in Radebeul, Coswig und Weinböhla zum Gegenstand. Eine Neufassung mit den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) war notwendig, da der alte Vertrag Ende November ausläuft. Der Neue ist ab Dezember und bis Ende 2036 gültig.

„Die Linie 4 ist keine Linie des Landkreises, sondern gehört zum Straßenbahnnetz der Landeshauptstadt Dresden“, geht aus der Beschlussvorlage des Kreistages hervor. Wenn die Straßenbahn auch weiterhin die genannten Kommunen anfahren soll, braucht der Kreis einen Verkehrsvertrag sowie die entsprechende Liniengenehmigung vom zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Letzteres ist bis 2040 gesichert.

Investitionsschwerpunkte in Radebeul, Coswig und Weinböhla

In Radebeul liegt der Investitionsschwerpunkt auf der Straßenbahnstrecke der Meißner Straße. Dort soll die gesamte Infrastruktur mit allem, was dazugehört, erneuert werden. Dazu zählen neben Gleisen unter anderem die Straße selbst, Wasser, Abwasser und Elektroenergie. In Radebeul-West werden voraussichtlich 2025 die Gleise zwischen Gradsteg und der Haltestelle Eisenbahnbrücke erneuert. In Radebeul-Ost sind im darauffolgenden Jahr die Gleise von der Wasastraße bis zur Höhe des ehemaligen Gasthofes Weißes Ross dran.

Laut DVB steht in Coswig eine rund acht Kilometer lange Strecke im Fokus der Baupläne. Die Haltestellen Salz-, Auer- und Steinbacher Straße werden barrierefrei umgebaut. Zudem soll eine neue, ebenfalls barrierefreie Haltestelle „Jaspisstraße“ entstehen. Dafür entfällt der Stopp am Rathaus Coswig. Das alles dauert allerdings noch, denn die Arbeiten sind für das Jahr 2028 angesetzt.

In Weinböhla muss eine Endhaltestelle mit Gleisschleife her. Die kommt planmäßig im Jahr 2026. Zudem braucht es neue Gleise auf einer rund 2,5 Kilometer langen Strecke. Sowohl der Stopp an der Köhlerstraße als auch die Endhaltestelle sollen 2031 barrierefrei werden.

Freistaat fördert die Maßnahmen für die Straßenbahn

An den Investitionen beteiligen sich neben dem Landkreis Meißen die drei Kommunen und die DVB. Von den einkalkulierten 50,8 Millionen Euro müssen die Vertragspartner nur einen Teil decken. Etwas mehr als 40 Prozent der anfallenden Kosten übernimmt das Landesinvestprogramm ÖPNV des Freistaates.

Aus dem öffentlich einsehbaren Vertrag geht auch hervor, dass jährlich rund 1,4 Millionen Euro in den ÖPNV investiert werden müssen. Davon gehen mit rund 688 000 Euro etwas weniger als die Hälfte auf die Kappe des Landkreises. Diese Kalkulationen basieren auf den derzeitigen Baupreisen. Sollten die steigen, wirkt sich das auch auf die kalkulierte Summe aus.

Eine weitere Ursache für den teurer werdenden Investitionsplan seien die überstiegenen Betriebskosten insbesondere in der zweiten Hälfte der aktuellen Vertragslaufzeit. „Es zeigte sich, dass die Investitionen nicht wie geplant erfolgen konnten“, heißt es in dem Beschluss des Kreistages. „Dafür gibt es ein Bündel von Ursachen. Neben relativ langen Planungszeiten nahm das notwendige Planfeststellungsverfahren zur Erlangung des Baurechtes längere Zeiträume in Anspruch. Weiterhin verzögerten Klagen die Rechtskraft des Baurechtes.“ Auch der coronabedingte Rückgang der Fahrgastzahlen nannte man als Grund.

Keine Taktverdichtung, dafür schneller zum Ziel

Künftig sollen die Fahrgastzahlen im Landkreis aber wieder steigen, so lautet jedenfalls eine Zielstellung. Die erwarteten 2,27 Millionen Personen im Jahr 2022 will man auf 3,02 Millionen erhöhen. Das soll die Streckenerneuerung ermöglichen. Aller Voraussicht nach ist die Straßenbahn auf den neuen Gleisen schneller unterwegs. Dabei sind die Erwartungen an die Beschleunigung nicht gerade bescheiden: Bislang benötigt die Straßenbahn 66 Minuten, um von Radebeul-Ost nach Weinböhla zu gelangen. 2022 soll die Bahn für dieselbe Strecke sechs Minuten weniger benötigen. Geht der Plan auf, würde damit eine Zugfahrt täglich entfallen – und das wiederum spart Geld.

Eine Änderung im Fahrintervall habe ebenfalls zur Debatte gestanden, wurde allerdings wieder verworfen. Somit behält die Straßenbahnlinie 4 ihren 30-Minuten-Takt im Kreisgebiet sowie das zehnminütige Intervall in Radebeul vorerst bei.

Mit dem Beschluss des Kreistages Ende September ist die erste Hürde für den Verkehrsvertrag geschafft. Nun müssen die jeweiligen Stadträte von Radebeul und Coswig als auch der Gemeinderat in Weinböhla zustimmen.

