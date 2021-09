Radebeul: Stadtrat verlängert Bauverbot an der Fabrikstraße

Radebeul

Zum zweiten Mal verlängert der Radebeuler Stadtrat das Bauverbot auf dem verwilderten Gelände zwischen Fabrik- und Uferstraße. Die sogenannte Veränderungssperre gilt nun bis Ende 2022.

Seit Jahren zieht sich das Bauvorhaben in Kötzschenbroda in die Länge. Das hat verschiedene Gründe. In der jüngsten Stadtratssitzung im Juli teilte Radebeuls Erster Bürgermeister Jörg Müller (parteilos) mit, dass neben Problemen in rechtlicher Hinsicht auch die Coronapandemie zu den Verzögerungen beigetragen habe.

Öffentlichkeitsbeteiligung läuft bis Mitte Oktober

Der Bebauungsplan Nr. 92 wurde zuletzt einer Umweltprüfung unterzogen. Der aktuelle Stand samt Gutachten liegen nun zur Öffentlichkeitsbeteiligung im Technischen Rathaus aus.

Hochwasser- und Lärmschutz stehen im Fokus des Bauvorhabens. Alte Baumbestände will die Stadtverwaltung schützen, wie aus dem öffentlich einsehbaren Papier hervorgeht. Der südliche Bereich des Plangebiets soll als Grünfläche erhalten bleiben. Das dürfte vor allem an den Ergebnissen der Umweltprüfung liegen: Dabei hat man herausgefunden, dass die Brachfläche in Kötzschenbroda nicht nur ein Habitat für Zauneidechsen ist, sondern auch von Vögeln und verschiedenen Fledermausarten bewohnt wird.

Bereits seit 2017 begleitet das B-Planverfahren die Stadträte der Lößnitzstadt. Zu Beginn wollte ein Projektentwickler auf dem Grundstück neun Mehrfamilienhäuser und acht Doppelhäuser bauen. Zunächst begrüßten Stadtrat und Verwaltung das Vorhaben. Zwei Schallgutachten ergaben jedoch, dass die nahe Lage zu den Gewerbebetrieben für Lärmprobleme in der neuen Wohnsiedlung sorgen wird.

Ansässige Gewerbetreibende bangten um ihre Existenz

Weil ansässige Gewerbetreibende mit dem Bauvorhaben ihre Existenz gefährdet sahen, forderten sie, ei­nen Gewerbestandort auf der Brache zu errichten. Die Mehrheit des Stadtrates sprach sich gegen Wohnen auf dem Gelände aus und beschloss, ein B-Planverfahren für ein Gewerbe einzuleiten. Das Dilemma an der Sache: Es lag noch kein rechtsgültiger B-Plan vor, dafür aber eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohnparks, den niemand mehr wollte.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus diesem Grund verhängten die Stadträte im Jahr 2018 eine Veränderungssperre (DNN berichteten). Damit war jegliche Bautätigkeit auf dem Areal vorerst untersagt. Vergangenes Jahr hat man die Veränderungssperre bis Ende 2021 verlängert. Mit dem jüngsten Beschluss des Stadtrates gilt diese nun für zwölf weitere Monate. „Das ist ei­ne reine Vorsichtsmaßnahme“, teilte Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) bei der Stadtratssitzung mit. „Damit wir auf den letzten Metern keine bösen Überraschungen befürchten müssen.“

Interessierte Bürger können den aktuellen Stand des B-Plans vom 13. September bis zum 15. Oktober im Technischen Rathaus an der Pestalozzistraße 8 begutachten. Während dieses Zeitraumes nimmt die Radebeuler Stadtverwaltung Hinweise und Anregungen zum Vorhaben an der Fabrikstraße entgegen.

Von Sabrina Lösch