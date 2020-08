Radebeul

Am Montag rollen die Bagger auf der Serkowitzer Straße in Radebeul-Mitte an. Dann wird die Straße zwischen der Wasastraße und der Kötzschenbrodaer Straße komplett saniert. Damit verschwindet eine der schlechtesten Pisten im Hauptstraßennetz in Radebeul – ist doch die Serkowitzer Straße derzeit mehr Flickenteppich als Straße. Oder wie es die Stadtverwaltung mitteilt: „Die Maßnahme ist begründet mit dem schlechten baulichen Zustand des Straßenkörpers.“

Die Komplettsanierung ist schon länger geplant, zumal die übrige Serkowitzer Straße schon vor Jahren grundhaft erneuert worden ist. Das letzte Stückchen, das von besonderer Bedeutung ist, weil es auch den Verkehr der Wasastraße aufnimmt und zur Kreuzung mit der Kötzschenbrodaer Straße bringt, ließ jedoch auf sich warten. So schied ein Ausbau im vergangenen Jahr aus, weil die Verwaltung damals die zeitweise Sperrung der Weintraubenstraße erwogen hatte. Dazu kam es dann zwar nicht. Neben den laufenden Arbeiten auf der Meißner Straße wollte man aber auf Furcht vor einem Verkehrskollaps keine weitere Sperrung anordnen.

Kosten: rund 300 000 Euro

Nun geht es mit den Sanierungsarbeiten los, für die Radebeul rund 300 000 Euro bezahlt. Voraussichtlich bis Ende des Jahres sollen die Bauleute die Straße „im Bestand“ erneuern. Das bedeutet, dass sich weder an der Fahrbahnbreite noch an den Ausmaßen der Fußwege groß etwas ändern wird. Mit sechs Metern Fahrbahnbreite werde die Begegnung von Laster mit Laster sowieso ermöglicht, steht in den Planungsunterlagen. Das ist wichtig, weil auf der Serkowitzer Straße auch Linienbusse verkehren. Die Gehwegbreiten variieren dagegen zwischen 1,50 und zwei Meter Breite. Sie werden bei dem Ausbau mit Betonpflaster befestigt, so wie es in Radebeul zumindest an stark frequentierten Straßen häufig bei Straßensanierungen zum Einsatz kommt.

Bevor Fahrbahn und Gehwege erneuert werden, ist jedoch die „Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig GmbH“ (WAB R+C) an der Reihe. Sie erneuert die Hausanschlussleitungen zum Mischwasserkanal sowie das Trinkwasserleitungsnetz in dem etwa 260 Meter langen Abschnitt. Weiterhin tauschen der Energieversorger Enso und die Stadtwerke Elbtal Mittelspannungskabel in dem Bereich aus.

Die bittere Pille: Vollsperrung

Die Straße muss deshalb so stark aufgegraben werden, dass sie während der kompletten Bauzeit voll gesperrt werden muss. Die Stadtverwaltung bittet Anlieger um Verständnis für eine zeitweilig eingeschränkte Erreichbarkeit ihrer Grundstücke. Prinzipiell sollen die Anwohner jedoch jederzeit in Grundstücke und Häuser gelangen können – nur eben nicht immer mit dem Auto. Die Baufirma kümmert sich zudem darum, dass der Abfall in der Zeit der Vollsperrung abgeholt wird. Für den Verkehr wird eine Umleitung ausgeschildert.

