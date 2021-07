Radebeul: Sekt von Schloss Wackerbarth erntet Weltmeistertitel in Lyon

Radebeul

Ein Sekt aus der Lößnitzstadt ist zum Weltmeister gekürt worden. Bei der zwölften Auflage der inoffiziellen Weltmeisterschaft im französischen Lyon konnte der 2016er Rosé brut Jahrgangssekt von Schloss Wackerbarth die Gaumen von Genussexperten überzeugen – als einziger Schaumwein aus Deutschland.

Genussexperten testeten 8000 Getränke aus 41 Ländern

Seit dem Jahr 2010 findet in Lyon jährlich die inoffizielle Weinweltmeisterschaft statt. Die Fachjury des Concours International de Lyon zeichnet die besten Weine, Biere und Spirituosen der Welt aus. In diesem Jahr verkosteten die Genussexperten rund 8000 Weine und Schaumweine aus 41 Ländern.

„Die Goldmedaille in Lyon ist eine besondere Ehre für uns und zeigt, dass wir mit unseren Sektqualitäten zur Weltspitze gehören“, sagt Jürgen Aumüller, der önologische Leiter von Schloss Wackerbarth.

Nicht der erste Titel für die Lößnitzstadt

Nicht zum ersten Mal wird der Sekt aus der Lößnitzstadt hoch gelobt: Das Magazin „Vinum“ und der Verband der klassischen Flaschengärer zeichneten die Radebeuler beim „Deutschen Sekt Award“ im Jahr 2018 als „Bester Sekterzeuger Deutschlands“ aus.

Der 2016er Rosé brut wurde aus Spätburgunder-Trauben vom Radebeuler Johannisberg gekeltert und reift Jürgen Aumüller zufolge mehr als drei Jahre in den Kellern von Schloss Wackerbarth. Den Geschmack des Gewinner-Sekts beschreibt der önologische Leiter so: „Im Glas begeistert er mit seiner feinen Aromatik, mit Noten von Waldbeeren, Erdbeeren und Johannisbeeren, einem vollmundigen Geschmack und einer animierenden Frische.“ Der Rosé eigne sich als Aperitif ebenso wie als harmonischer Speisebegleiter. Erhältlich ist der Schaumwein im Gutsmarkt auf Schloss Wackerbarth, im Online-Shop und in ausgewählten Gastronomiestätten.

Die Sektherstellung auf Schloss Wackerbarth folgt einer langen Tradition. Die führt zurück ins 19. Jahrhundert, als drei Weingutbesitzer 1836 in Radebeul die erste Fabrik moussierender Weine, also Schaumweine, in Sachsen gründeten. Die spätere Sektkellerei Bussard bestand bis 1979. Anschließend ging die Produktion ins sächsische Staatsweingut über und wird heute von Schloss Wackerbarth fortgeführt.

Von Sabrina Lösch