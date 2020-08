Radebeul

Die Seestraße in Radebeul-Ost wird ab 17. August komplett saniert. Für die Arbeiten muss die Straße voll gesperrt werden, informiert die Stadtverwaltung. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Gartenstraße und der Dresdner Straße.

Maroder und geflickter Asphalt

Der Grund für die Arbeiten ist offensichtlich: Der Asphalt der Seestraße ist marode, von Flicken überzogen und wellig. Auch die teils gepflasterten, teils mit Kies geschotterten Fußwege befinden sich im „schlechten baulichen Zustand“, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das soll sich durch die Grundsanierung bis Ende des Jahres ändern.

Bevor jedoch neuer Asphalt auf die Fahrbahn und das bei Ausbauvorhaben in Radebeul-Ost inzwischen üblich gewordene Betonpflaster auf die Fußwege kommt, geht es erst noch in die Tiefe. Die „Wasser Abwasser Betriebsgesellschaft Radebeul + Coswig GmbH“ (WAB R+C) erneuert den in der Straße liegenden Mischwasserkanal und die entsprechenden Anschlussleitungen. Es folgen Arbeiten an der Straßenentwässerung. Dann kommen die sechs Meter breite Fahrbahn und die zwei Meter breiten Fußwege an die Reihe. Die Seestraße ist im Straßennetz zwar nur als Erschließungsstraße eingestuft, ermöglicht bei dieser Fahrbahnbreite aber auch die Begegnung zweier Laster.

Feinkost-Geschäft bleibt erreichbar

Die Baukosten betragen insgesamt rund 730 000 Euro, von denen etwa 340 000 aus der Stadtkasse bezahlt werden. Trotz Vollsperrung soll der in Höhe der Birkenstraße gelegene italienische Feinkosthändler „Spina“, der auch aus Dresden viele Kunden anzieht, die ganze Zeit über erreichbar bleiben. Auch die Fußwege bleiben während der Bauzeit begehbar, verspricht die Verwaltung.

Straßensanierungen in Radebeul-Ost

Mit den Arbeiten auf der Seestraße setzt Radebeul ein größeres Sanierungsprogramm in Radebeul-Ost fort und schließt eine Sanierungslücke. So wurde die Forststraße zwischen Gartenstraße und Meißner Straße bis zum Frühjahr 2020 für rund 2,1 Millionen Euro grundhaft erneuert. Der nun anstehende, etwa 250 Meter lange Abschnitt auf der Seestraße schließt unmittelbar an diese Strecke an. Auch die angrenzende Gartenstraße und die Dresdner Straße – zumindest im Abschnitt zwischen Seestraße und Wiesenstraße – sind bereits komplett saniert.

Von Uwe Hofmann